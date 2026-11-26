Tai buvo pirmasis mirtinas smūgis šioje Persijos įlankos valstybėje per kelis mėnesius.
Išpuolis įvykdytas Iranui praėjusią savaitę suintensyvinus atakas prieš Kuveitą ir Bahreiną, Teheranui ir JAV toliau kovojant dėl ginčijamo Hormuzo sąsiaurio kontrolės.
„Šiandien apie 14 val. vietos (13 val. Lietuvos) laiku keli Irano gamybos dronai smogė Kuveito kariniams objektams, įskaitant oro gynybos aptikimo stotį, kurioje dirbo du bendrovės „Rheinmetall“ technikai iš Italijos“, – Senate sakė Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani (Antonijus Tajanis).
Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni socialiniuose tinkluose pareiškė užuojautą.
„Mintimis esu su visais, nukentėjusiais nuo šios atakos, ir jų šeimomis“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ji.
Tačiau Iranas netrukus paneigė stovintis už mirtinos atakos Kuveite.
Užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi surengė pokalbį telefonu su savo Kuveito kolega šeichu Jarrah Jaberu Al-Ahmadu Al-Sabahu, kurio metu paneigė, kad Teheranas yra susijęs su šia ataka, bei pareiškė, kad Teheranas yra pasirengęs „kartu su Kuveito puse atlikti bendrą“ šio incidento „tyrimą“, pranešė valstybinė televizija.
„Pokalbio metu Araghchi tvirtai atmetė įtarimus dėl Irano dronų atakos prieš Kuveitą ir pareiškė, kad Irano Islamo Respublika niekaip nėra su tuo susijusi“, – nurodė televizija.
Ginkluotųjų pajėgų atstovas spaudai Abolfazlas Shekarchi taip pat atmetė teiginius apie Irano dalyvavimą ir, nepateikdamas įrodymų, dėl išpuolio apkaltino Izraelį ir Jungtines Valstijas, vykdančias operacijas „su svetima vėliava“.
„Irano Islamo Respublikos ginkluotosios pajėgos šiame regione nevykdė jokių karinių ar puolamųjų operacijų“, – pareiškė atstovas, kurį citavo valstybinė televizija.
Tačiau Europos Komisijos (EK) vadovė Ursula von der Leyen po šių žūčių paragino daryti didesnį spaudimą Teheranui.
„Privalome didinti spaudimą Iranui, kad jis nutrauktų šias nepriimtinas atakas prieš savo kaimynus ir mūsų partnerius Įlankoje“, – parašė ji socialiniuose tinkluose.
Anksčiau Kuveito gynybos ministerija pranešė, kad per incidentą buvo sužeisti mažiausiai keturi žmonės, ir nurodė, jog keli dronai smogė neįvardytai svarbiai šalies vietovei.
Ministerija taip pat patvirtino dviejų italų žūtį.
Oro gynyba
Išpuolis surengtas praėjus kelioms dienoms po to, kai Kuveitas aktyvavo savo oro gynybą, kad atremtų Irano paleistų dronų smūgius – pirmuosius nuo rugsėjo pradžios.
Konfliktas, prasidėjęs vasario pabaigoje JAV ir Izraelio smūgiais Iranui, įtraukė ir Persijos įlankos šalis, Teheranui taikantis į jų teritorijoje esančius JAV karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą.
Jungtinės Valstijos ir Iranas susirėmė dėl strategiškai svarbaus Hormuzo sąsiaurio, o JAV kariuomenė lydi laivus, plaukiančius šiuo vandens keliu, nepaisydama Teherano bandymų jį uždaryti.
Toliau į pietus tęsiasi karas tarp Saudo Arabijos ir Jemeno husių po to, kai praėjusią savaitę abi pusės apsikeitė stipriais smūgiais.
Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija, kovojanti su Jemeno husiais, pareiškė, kad Irano remiama grupuotė smogė naftos perdirbimo gamyklai Džazane, Saudo Arabijos pietuose. Per tą smūgį, pasak valstybinės žiniasklaidos, žuvo vienas žmogus ir buvo laikinai sustabdytos kai kurios gamyklos operacijos.
Tai buvo naujausia ataka prieš stambius karalystės energetikos objektus.
Koalicija taip pat teigė, kad husių teritorijoje sunaikino balistinių raketų paleidimo įrenginį, kuris buvo panaudotas atakai prieš naftos perdirbimo gamyklą.
Jemene atsinaujinusiame pilietiniame kare, prasidėjusiame daugiau nei prieš dešimtmetį, susirėmimai tarp husių ir Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos tapo beveik kasdieniais.
Anksčiau koalicija, remianti tarptautiniu mastu pripažintą Jemeno vyriausybę, pranešė, kad jos pajėgos naktį perėmė dvi balistines raketas, kurias husiai paleido link Saudo Arabijos sostinės Rijado, kur gyventojai ir naujienų agentūros AFP žurnalistas girdėjo sprogimą.
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