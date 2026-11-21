„Praėjusią savaitę susitikau su savo skiriamuosius raštus įteikusiu Irano Islamo Respublikos ambasadoriumi Lietuvoje ir, be jokios abejonės, iškėliau šį klausimą. Šią minutę galiu pasakyti tik tiek, kad kol kas jos yra sulaikytos, tyrimas jų atžvilgiu yra pradėtas, jis gali užsitęsti, todėl gali reikėti kantrybės“, – šeštadienį vykusioje spaudos konferencijoje teigė G. Nausėda.
„Reikėtų laikytis santūrumo, ramybės ir, pirmiausia, dėti labai profesionalias diplomatines pastangas, kad rezultatas būtų pozityvus“, – pridūrė jis.
Šalies vadovas sakė turintis tik abstrakčią informaciją dėl tyrimo, todėl negalintis patikslinti, kodėl jis buvo pradėtas.
„Deja, informacija buvo ganėtinai abstrakti šiame etape. Tačiau, kiek man žinoma, Irano Islamo Respublikoje tyrimų objektas iš pradžių nėra atskleidžiamas, tai padaroma tik gerokai vėlesniame etape, kuomet to tyrimo metu nustatomi tam tikri pažeidimai“, – dėstė prezidentas.
„Man buvo pasakyta, kad panašaus pobūdžio tyrimai gali užsitęsti iki 6 mėnesių, tačiau, kaip supratau, tai yra toks labiau į maksimumą nukreiptas laikotarpis. Gali baigtis ir anksčiau, tačiau kantrybės prireiks“, – akcentavo jis.
Susitiko Lietuvos ir Irano diplomatai
Antradienį naujai paskirtas Irano ambasadorius Lietuvai Eisa Kameli prezidentui įteikė skiriamųjų raštų kopijas. Tą pačią dieną su juo susitiko ir užsienio reikalų viceministras Vidmantas Verbickas. Susitikimo metu aptarti dvišaliai santykiai ir konsuliniai klausimai.
Kaip skelbta, spalio 27 d. Užsienio reikalų ministerija (URM) pranešė gavusi oficialią informaciją iš Irano apie dviejų Lietuvos piliečių sulaikymą. Ministerija tuomet nurodė sieksianti, kad jas aplankytų kitos Europos Sąjungos šalies konsulinis pareigūnas, nes Lietuvos konsulinės pagalbos galimybės Irane yra itin ribotos.
URM kanclerė Aistė Stakėnienė tuomet teigė, kad vizito metu būtų siekiama išsiaiškinti moterų laikymo sąlygas, sveikatos būklę, ar joms suteikta teisinė pagalba ir vertimo paslaugos, ar reikalingi medikamentai.
Lapkričio 12 d., suėjo mėnuo nuo tada, kai su lietuvėmis nebeįmanoma susisiekti.
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