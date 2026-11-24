Valstybinė televizija pranešė, kad lapkritį visoje Islamo Respublikoje užregistruoti 356 apsinuodijimo alkoholiu atvejai. Šalyje alkoholinius gėrimus vartoti ir pardavinėti draudžiama.
„Naujausiais duomenimis, 20 žmonių mirė, o 187 buvo paguldyti į ligonines, iš jų 33 gydomi intensyviosios terapijos skyriuose“, – televizijai sakė sveikatos apsaugos viceministras Sajadas Razavi.
Iranas kaltino „padirbtus“ alkoholinius gėrimus
Pranešime teigiama, kad nukentėjusių provincijų pareigūnai dėl apsinuodijimų kaltino „padirbtus“ alkoholinius gėrimus ir „metanolio turinčias medžiagas“.
Nepaisant alkoholio draudimo, nelegalių alkoholinių gėrimų nesunku įsigyti, o jų pavartojus dažnai mirtinai apsinuodijama.
2024 m. spalį keturi žmonės buvo nubausti mirties bausme už tai, kad prekiavo užterštu alkoholiu, nuo kurio keletas žmonių mirė.
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