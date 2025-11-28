Indonezijoje – pražūtingos liūtys: žuvo bent 84 žmonės, ieškoma dešimčių

Indoneziją, Malaiziją ir Tailandą pastarosiomis dienomis užklupusios pražūtingos liūtys, pareikalavusios dešimčių žmonių gyvybių.
Šiaurės Sumatroje „šįryt žuvusiųjų skaičius yra 62, 95 žmonės patyrė sunkių ir lengvų sužeidimų", sakė vietos policijos atstovas Ferry Walintukanas (Feris Valintukanas).
„Vis dar ieškoma mažiausiai 65 žmonių“, – jis sakė naujienų agentūrai AFP.
Kaimyninėje Vakarų Sumatroje žuvo mažiausiai 22 žmonės, o o dar 12 yra laikomi dingusiais be žinios, pranešė vietos nelaimių valdymo agentūra.
F. Walintukanas teigė, kad per gelbėjimo operacijas Šiaurės Sumatroje metu didžiausias dėmesys skiriamas žmonių evakuacijai ir pagalbos teikimui, nes patekimas į kai kurias vietoves vis dar yra atkirstas.
„Tikimės, kad orai pasitaisys, jog galėtume nuskraidinti sraigtasparnį į (labiausiai nukentėjusias) vietas“, – pridūrė jis.
Labiausiai nukentėjusioje Sibolgoje patvirtinta daugiau nei 30 mirties atvejų.
Vietos nelaimių valdymo agentūros vadovas Abdulas Malikas teigė, kad „22 žmonės žuvo, o 12 žmonių vis dar ieškoma“.
Smarkios liūtys taip pat sukėlė potvynius Ačeho provincijoje, dėl kurių teko evakuoti beveik 1,5 tūkst. gyventojų ir sutriko elektros tiekimas.
Pasak AFP žurnalisto, kai kuriose provincijos dalyse taip pat nutrūko elektros tiekimas.
Musoninės liūtys, kurios trunka nuo birželio iki rugsėjo, dažnai atneša smarkias liūtis, sukeliančias nuošliaužas, staigius potvynius ir per vandenį plintančias infekcijas.
Pastarosiomis dienomis padėtį dar labiau paaštrino regione siaučianti tropinė audra.
Pietų Tailande smarkios liūtys ir potvyniai taip pat pareikalavo dešimčių žmonių gyvybių ir dar daug gyventojų įkalino namuose. Malaizijoje taip pat kilo dideli potvyniai, per kuriuos žuvo mažiausiai du žmonės.
Dėl klimato kaitos pasikeitė audringumas, įskaitant musoninių liūčių trukmę ir intensyvumą, dėl ko iškrenta gausesnis kritulių kiekis, kyla staigūs potvyniai ir fiksuojami stipresni vėjo gūsiai.
Šį mėnesį Centrinėje Javoje per smarkių liūčių sukeltas nuošliaužas žuvo mažiausiai 38 žmonės, o apie 13 vis dar dingę be žinios.
