Husių pareigūnas: Jemene sulaikyti JT darbuotojai įtariami šnipinėjimu Izraeliui

Mažiausiai 11 JT darbuotojų buvo sulaikyti sekmadienį po to, kai praėjusią savaitę per Izraelio aviacijos smūgį žuvo husių ministras pirmininkas ir maždaug pusė jo ministrų kabineto narių.
„Tie iš Jungtinių Tautų darbuotojų, kurie buvo suimti, kaltinami šnipinėjimu Amerikos ir Izraelio agresijos naudai“, – sakė minėtas pareigūnas.
„Kam pasitvirtins pateikti kaltinimai, tie bus perduoti teismui“, – teigė jis.
Tarp sulaikytųjų yra darbuotojų iš Pasaulinės maisto programos ir UNICEF, kuri teikia pagalbą vaikams.
Dešimtys kitų žmonių buvo sulaikyti šeštadienį, „įtariant bendradarbiavimu su Izraeliu“, tuo metu naujienų agentūrai AFP sakė saugumo šaltinis Jemene.
Sulaikymai vyko po to, kai praėjusios savaitės ketvirtadienį per Izraelio oro antskrydį žuvo husių ministras pirmininkas Ahmedas Ghalebas Nasseras al Rahawi (Ahmedas Galebas Naseras Rahavis), devyni ministrai ir du ministrų kabineto pareigūnai.
Tai svarbiausias nužudymas per visas Izraelio atsakomąsias atakas prieš Irano remiamus husius karo Gazos Ruože laikotarpiu.
Karo metu sukilėliai raketomis ir dronais apšaudo Izraelį ir laivus Raudonojoje jūroje, tvirtindami, kad taip solidarizuojasi su palestiniečiais.
Dar prieš sekmadienio sulaikymus husiai, kurie jau dešimtmetį kontroliuoja didelę Jemeno dalį, buvo sulaikę 23 JT darbuotojus. Kai kurie jų laikomi nuo 2021 metų.
Husiai teigia, kad tarp asmenų, sulaikytų 2024 metų birželį, yra „amerikiečių ir izraeliečių šnipų tinklas“, prisidengęs humanitarinėmis organizacijomis. JT šiuos kaltinimus kategoriškai atmetė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!