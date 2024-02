Humeniuk: Rusijos raketnešiai Juodojoje jūroje nesirodo jau daugiau kaip savaitę

Tai antradienį per televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Gynybos pajėgų veikla ir oro sąlygos neprisideda prie to, kad priešo laivų grupuotė būtų maksimaliai dislokuota ir galėtų manevruoti Juodosios jūros akvatorijoje taip, kaip anksčiau. Šiuo metu pastebime, kad raketnešiai atvirose Juodosios jūros erdvėse nesirodo daugiau kaip savaitę ir yra bazavimosi punktuose. Tačiau reikia atminti, kad jie yra apginkluoti ir paruošti naudoti. Kad atplauktų į kovinį budėjimą, jiems pakanka 2-3 valandų. Be to, priešas gali paleisti raketas iš pačios įlankos akvatorijos, nors tai prieštarauja sveikam protui ir saugumo priemonėms, tačiau tokių faktų jau esame užfiksavę. Todėl Generalinis štabas grėsmę iš jūros vertina kaip stabiliai didelę“, – sakė N. Humeniuk.

Komentuodama suaktyvėjusią priešo oro žvalgybą naudojant bepiločius orlaivius, N. Humeniuk teigė, kad taip rusai bando kompensuoti savo lėktuvo A-50 praradimą.

„Jie neteko savo „akių“ ir bando šį trūkumą kompensuoti kitais būdais. Žvalgybiniai bepiločiai orlaiviai dabar intensyviai renka informaciją tiek palei kovinio sąlyčio liniją, tiek bando tai daryti Ukrainos teritorijos gilumoje. Mes matome jų aktyvumą, stebime jį, ir net iš mūsų Oro pajėgų vadovybės pranešimų akivaizdu, kad dirbame su jais, nes iš esmės kasdien pasirodo informacija apie tokių bepiločių orlaivių numušimą“, – sakė pareigūnė.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, antradienį 7 val. 10 min. Juodojoje jūroje budėjo vienas Rusijos karinis laivas. Raketnešių nebuvo. Azovo jūroje taip pat yra vienas priešo laivas, o raketnešių irgi nėra.