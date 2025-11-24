 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Greta Thunberg buvo išvyta Iš Venecijos

2025-11-24 16:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 16:20

Švedijos klimato aktyvistė Greta Thunberg, kuri šeštadienį kartu su aplinkosaugos judėjimu „Extinction Rebellion“ Venecijos Didįjį kanalą „nuspalvino“ žalia spalva, buvo išguita iš miesto. Leidimo akcijai, kurios metu, institucijų duomenimis, panaudoti nekenksmingi dažai, nebuvo prašyta. Policija visiems 37 aktyvistams, įskaitant G. Thunberg, nurodė 48 valandoms palikti Veneciją, pranešė agentūra APA.

Greta Thunberg (nuotr. Elta)

Švedijos klimato aktyvistė Greta Thunberg, kuri šeštadienį kartu su aplinkosaugos judėjimu „Extinction Rebellion“ Venecijos Didįjį kanalą „nuspalvino“ žalia spalva, buvo išguita iš miesto. Leidimo akcijai, kurios metu, institucijų duomenimis, panaudoti nekenksmingi dažai, nebuvo prašyta. Policija visiems 37 aktyvistams, įskaitant G. Thunberg, nurodė 48 valandoms palikti Veneciją, pranešė agentūra APA.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl aktyvistų veiksmų kreiptasi į policiją, konfiskuoti jų plakatai ir muzikos instrumentai. G. Thunberg asmens dokumento nepateikė, tačiau žodžiu nurodė duomenis ir buvo identifikuota pagal savo žinomumą.

Paraleliai su minėta akcija, 15 raudonais kostiumais vilkinčių aktyvistų susibūrė ant Rialto tilto, kad atkreiptų dėmesį į planetos pažeidžiamumą. Ant vieno iš konfiskuotų plakatų buvo parašyta „Stabdykite ekocidą“. Veneto regiono vadovas Luca Zaia pasmerkė akciją. Anot jo, akcijos su dažais kenkia miestams ir yra „išpuolis prieš kultūros paveldą“. Tai ne pirmas kartas, kai vanduo lagūnoje pažaliavo dėl dažų. Panašių akcijų jau būta 2023 ir 2024 m. 

„Extinction Rebellion“ panašius protestus šeštadienį surengė keliuose Italijos miestuose, įskaitant Boloniją, Milaną, Padują ir Palermą. Pasak judėjimo, taip aktyvistai protestuoja prieš nepakankamą dėmesį klimato politikai.

