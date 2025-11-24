Greta Thunberg buvo išvyta Iš Venecijos

Dėl aktyvistų veiksmų kreiptasi į policiją, konfiskuoti jų plakatai ir muzikos instrumentai. G. Thunberg asmens dokumento nepateikė, tačiau žodžiu nurodė duomenis ir buvo identifikuota pagal savo žinomumą.
Paraleliai su minėta akcija, 15 raudonais kostiumais vilkinčių aktyvistų susibūrė ant Rialto tilto, kad atkreiptų dėmesį į planetos pažeidžiamumą. Ant vieno iš konfiskuotų plakatų buvo parašyta „Stabdykite ekocidą“. Veneto regiono vadovas Luca Zaia pasmerkė akciją. Anot jo, akcijos su dažais kenkia miestams ir yra „išpuolis prieš kultūros paveldą“. Tai ne pirmas kartas, kai vanduo lagūnoje pažaliavo dėl dažų. Panašių akcijų jau būta 2023 ir 2024 m.
„Extinction Rebellion“ panašius protestus šeštadienį surengė keliuose Italijos miestuose, įskaitant Boloniją, Milaną, Padują ir Palermą. Pasak judėjimo, taip aktyvistai protestuoja prieš nepakankamą dėmesį klimato politikai.
