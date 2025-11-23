„Greit pasimatysime, Karoliuk“: dėl grasinimo prezidentui sulaikytas 19-metis

Policija šeštadienį sulaikė jaunuolį dėl anoniminio įrašo platformoje „X“, kuriame buvo matyti Lenkijos prezidento nuotrauka šalia ginklo ir užrašas: „Greit pasimatysime, Karoliuk“.
Įrašas pasirodė penktadienį, po to, kai jis atsakė į Lenkijos futbolo asociacijos profilio „Łączy nas Piłka” (liet. „Mus vienija futbolas“) žinutę su nuotrauka, kurioje K. Nawrockis stebi Lenkijos ir Nyderlandų rungtynes Varšuvoje.
Nors originalus įrašas buvo greitai ištrintas, jo kopijos netrukus paplito socialiniuose tinkluose ir Lenkijos naujienų portaluose.
Vaikinui uždrausta artintis prie prezidento
Varšuvos policija šeštadienį išplatintame pareiškime nurodė, kad pareigūnai „nedelsdami ėmėsi veiksmų, gavę informaciją apie įrašą platformoje „X“.
Sekmadienį Varšuvos prokuratūros atstovas spaudai Piotras Antonis Skiba agentūrai PAP teigė, kad įtariamasis prisipažino grasinęs, išreiškė gailestį ir pateikė „labai išsamius“ savo veiksmų paaiškinimus.
Pasak jo, 19-metis profesinės mokyklos studentas perduotas policijos priežiūrai. Jam taip pat paskirtas draudimas artintis prie K. Nawrockio bei pastatų, kuriuos naudoja prezidentas.
P. A. Skiba pridūrė, kad tyrėjai dar turės apklausti K. Nawrockį kaip nukentėjusįjį ir gauti iš jo oficialų prašymą tęsti kaltinimus.
