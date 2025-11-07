 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Graikija pirmą kartą per 40 metų ieškos dujų Jonijos jūroje

2025-11-07 16:27 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 16:27

Sutartį su „ExxonMobil“ pasirašiusi Graikija pirmą kartą per beveik keturis dešimtmečius ketina atlikti gamtinių dujų žvalgymą jūroje, penktadienį paskelbė šalies ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis.

0

Naują sutartį su Jungtinių Amerikos Valstijų naftos ir dujų gavybos bendrove jis pavadino „istorine akimirka“ šalies energetikos ateičiai, rašo Graikijos naujienų portalas „Iefimerida“.

„ExxonMobil“, „Energean“ ir „HelleniQ Energy“ pasirašytas susitarimas JAV energetikos milžinei suteikia dalyvavimo teises vadinamajame II bloke – giliųjų vandenų žvalgymo zonoje Jonijos jūroje.

Pasak K. Mitsotakio, šis susitarimas padės Graikijai plėtoti savo energetinius išteklius, o Europai – įgyvendinti siekį tapti energetiškai nepriklausoma.

„Tai ne tik dar viena investicija – tai pirmasis žvalgomasis gręžimas mūsų šalyje per beveik 40 metų“, – savo pareiškime sakė Graikijos ministras pirmininkas, kurį cituoja „Iefimerida“.

Pasak jo, „ExxonMobil“ įsipareigojo pradėti žvalgomuosius gręžimus per 18 mėnesių.

„Iefimerida“ primena, kad Graikija siekia save pateikti kaip vieną pagrindinių tranzito mazgų suskystintų gamtinių dujų (SGD) importui ir potencialiems jūros ištekliams, padedantį Europai diversifikuoti energetikos tiekimą ir sumažinti priklausomybę nuo rusiškų dujų.

