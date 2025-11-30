 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Gaisro Honkonge aukų skaičius padidėjo net iki 146

2025-11-30 13:09 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 13:09

Šią savaitę Honkonge gyvenamųjų namų komplekse kilusio gaisro aukų skaičius išaugo iki 146, sekmadienį pranešė policija.

Gaisras Honkonge (nuotr. SCANPIX)

Šią savaitę Honkonge gyvenamųjų namų komplekse kilusio gaisro aukų skaičius išaugo iki 146, sekmadienį pranešė policija.

REKLAMA
1

Nelaimės aukų identifikavimo skyriaus pareigūnai paėmė dar daugiau žmonių palaikų, išplėtę paiešką į dar tris daugiaaukščius komplekse „Wang Fuk Court“. Jame įvykusi nelaimė yra daugiausiai aukų pareikalavęs gyvenamųjų namų gaisras pasaulyje nuo 1980 metų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„16 valandą (10 val. Lietuvos laiku) naujausias aukų skaičius yra 146. Negalime atmesti galimybės, kad aukų skaičius dar padidės“, – spaudos konferencijoje sakė policijos aukų tyrimo skyriaus vyriausioji inspektorė Tsang Shuk-yin.

REKLAMA
REKLAMA

AFP žurnalistas matė, kaip sekmadienį daugiau nei 1 000 žmonių iš visos Kinijos susirinko prie gyvenamųjų namų komplekso Honkongo šiauriniame Tai Po rajone, kad pareikštų pagarbą aukoms.

REKLAMA

Valdžia sudarė tarpinstitucinę tyrimo grupę, kuri tiria gaisro priežastis.

Honkongo kovos su korupcija priežiūros institucija  dėl gaisro sulaikė 11 asmenų, kurių trys taip pat buvo sulaikyti policijos už nužudymą dėl neatsargumo.

Indonezijos konsulatas Honkonge pranešė, kad gaisre žuvo mažiausiai septyni Indonezijos piliečiai.

Manilos konsulatas šeštadienį atskirai pranešė, kad gaisre taip pat žuvo vienas filipinietis.

Honkongo statybos departamentas nurodė laikinai sustabdyti 30 privačių statybos projektų visame mieste.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų