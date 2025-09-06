Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Friedrichas Merzas pristatydamas superkompiuterį: Europa pasivys DI srityje pirmaujančias šalis

2025-09-06 09:09 / šaltinis: BNS
2025-09-06 09:09

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį pristatydamas greičiausią žemyno superkompiuterį, pareiškė, kad Europa gali pasivyti šiuo metu dirbtinio intelekto (DI) srityje pirmaujančias valstybes. 

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį pristatydamas greičiausią žemyno superkompiuterį, pareiškė, kad Europa gali pasivyti šiuo metu dirbtinio intelekto (DI) srityje pirmaujančias valstybes. 

0

„Jungtinės Valstijos ir Kinija atkakliai varžosi dėl būsimos rinkos dalies DI pagrįstoje pasaulinėje ekonomikoje“, – sakė jis renginyje, skirtame pristatyti Europos superkompiuterį „Jupiter“, galėsiantį atlikti mažiausiai vieną kvintilijoną (milijardą milijardų) skaičiavimo veiksmų per sekundę.

„Tiek Vokietijoje, tiek Europoje turime visas galimybes pasivyti ir tuomet neatsilikti“, – pabrėžė jis. 

Superkompiuteris „Jupiter“ stovi Vakarų Vokietijoje esančiame Juliche. „Jupiter“ yra įrengtas maždaug 3,6 tūkst. kvadratinių metrų ploto – maždaug pusės futbolo aikštės dydžio centre, kuriame sumontuota apie 24 tūkst. DI pramonės pamėgtų „Nvidia“ mikroschemų. 

Pasak ekspertų, tai yra pirmasis superkompiuteris, turintis maždaug milijono išmaniųjų telefonų galią, ir gali būti laikomas tarptautiniu mastu konkurencingu apmokant DI modelius Europoje.

„Vokietijoje ir visoje Europoje mums reikia suverenių skaičiavimo pajėgumų, kurie prilygtų mūsų tarptautinių konkurentų (pajėgumams)“, – tvirtino F. Merzas.

„Tai konkurencingumo ir mūsų šalies saugumo klausimas“, – pridūrė jis. 

Įvairių sričių tyrėjai galės naudotis 500 mln. eurų vertės superkompiuteriu, kurio panaudojimo galimybės gerokai peržengia DI ribas.

Superkompiuteris galės pateikti išsamesnes klimato prognozes, galinčias padėti numatyti ekstremalius oro reiškinius. Be to, jis galės būti naudojamas medicininiams ir moksliniams tyrimas, susijusiems su perėjimu prie kitų energijos išteklių. 

