  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos Taryba perspėja: Latvija siunčia pavojingą žinutę apie moterų teises

2025-10-31 14:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 14:15

Latvijos parlamento sprendimas pasitraukti iš Europos konvencijos dėl smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo siunčia „pavojingą žinutę“, penktadienį pareiškė Europos Taryba.

(nuotr. SCANPIX)

(nuotr. SCANPIX)

0

Ketvirtadienį dauguma Latvijos deputatų nubalsavo už pasitraukimą iš Stambulo konvencijos, teigdami, kad ji skatina „genderistines“ teorijas ir naujas lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos normas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei šį pasiūlymą pasirašys Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius, ši Baltijos valstybė taps pirmąja ir vienintele Europos Sąjungos šalimi, pasitraukusia iš minėtosios konvencijos.

„Tai yra beprecedentis ir didelį nerimą keliantis žingsnis atgal moterų teisių ir žmogaus teisių srityje Europoje“, – penktadienį sakė Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininkas Theodorosas Rousopoulosas.

Latvija siunčia pavojingą žinutę, kad moterų saugumas ir orumas gali būti kvestionuojami ar tapti derybų objektu“, – teigė jis.

Strasbūre įsikūrusi ir 46 valstybes nares vienijanti Europos Taryba yra žemyno demokratijos ir žmogaus teisių priežiūros institucija.

Pasak Th. Rousopouloso, parlamento sprendimas buvo „priimtas skubotai ir remiantis dezinformacija“.

„Latvija dabar seka 2021 m. pasitraukusios Turkijos pėdomis. Nuo tada nužudytų moterų skaičius ir smurto prieš moteris apimtys smarkiai išaugo“, – pridūrė jis.

2024 m. lapkritį Latvijos parlamento ratifikuota Europos Tarybos konvencija reikalauja, kad ją pasirašiusios šalys parengtų įstatymus ir politikos priemones, skirtas užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir fiziniam smurtui šeimoje.

