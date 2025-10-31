Latvijoje – protestai, mato pavojaus signalus: tapo tokia pirmąja šalimi ES

Kaip pažymi moterų teises ginančios organizacijos MARTA atstovė Beata Jonitė, už pasitraukimą balsavusios partijos neįsiklausė į Latvijos žmones.
„Neatgręžkime nugaros Latvijos visuomenei ir kiekvienai smurto aukai. Netoleruokime Konvencijos pasmerkimo. Apginkime savo demokratiją ir žmogaus teises“, – ragino ji.
Jaunimo organizacija „Protestai“ taip pat kviečia žmones prisijungti prie šio protesto.
Saeimoje ketvirtadienį svarstytas įstatymo projektas, numatantis Latvijos pasitraukimą iš Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo, vadinamosios Stambulo konvencijos. Už jo priėmimą balsavo opozicinių frakcijų parlamentarai ir koalicinė Žaliųjų ir valstiečių sąjunga
Įstatymo projektą pateikė opozicinė dešiniojo sparno partija „Pirmiausia Latvija“, tačiau jam pritarė ir kitos opozicinės politinės jėgos: „Nacionalinis aljansas“, „Jungtinis sąrašas“ ir „Už stabilumą!“, taip pat valdančiajai koalicijai priklausančių Žaliųjų ir valstiečių sąjungos nariai.
Koalicinės partijos „Naujoji vienybė“ ir „Pažangieji“ nepritaria pasitraukimui iš Konvencijos.
Įstatymo projektas priimtas 56 balsais prieš 32. Diskusijos dėl įstatymo projekto ketvirtadienį truko ilgiau nei 13 valandų.
Įstatymo projektas buvo priimtas pagreitinta tvarka, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad jo skubos statusą parėmė mažiau nei du trečdaliai parlamentarų, prezidentas gali vetuoti įstatymą ir grąžinti jį Saeimai svarstyti iš naujo.
Apie 5 tūkst. žmonių trečiadienio vakarą prie Saeimos protestavo prieš galimą šalies pasitraukimą iš Stambulo konvencijos.
Latvijoje Stambulo konvencija įsigaliojo praėjusių metų gegužės 1 dieną. Tai tarptautinė sutartis, pagal kurią valstybės narės įpareigojamos parengti nuoseklią politiką, kad geriau apsaugotų moteris nuo visų smurto formų, taip pat moteris ir vyrus nuo smurto šeimoje.
Tai apima visapusiškos pagalbos ir apsaugos aukoms teikimą, krizių centrus, visą parą veikiančią karštąją liniją, specializuotus paramos centrus seksualinio smurto aukoms, taip pat smurto liudininkų vaikų apsaugą ir paramą.
