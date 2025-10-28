Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Rusijos grūdų tranzitas Latvijos teritoriją šiemet mėnesius sumažėjo 4,3 karto

2025-10-28 09:59 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 09:59

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, rusiškų grūdų tranzitas per Latviją sumažėjo 4,3 karto, naujienų agentūrą LETA informavo Latvijos valstybinė mokesčių tarnyba (VID).

Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, rusiškų grūdų tranzitas per Latviją sumažėjo 4,3 karto, naujienų agentūrą LETA informavo Latvijos valstybinė mokesčių tarnyba (VID).

1

Per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius iš Rusijos per Latviją tranzitu keliavo 323 103 tonos grūdų produktų, t. y. 4,3 karto mažiau nei per pirmuosius devynis 2024 m. mėnesius, kai per Latviją tranzitu buvo pervežta 1,391 mln. tonų grūdų.

Iš grūdų produktų, vežtų tranzitu per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius, 318 039 tonas sudarė kviečiai ir kviečių bei rugių mišinys, 3 657 tonas – rapsai, 764 tonas – grikiai, soros ir miežiai, kiek mažiau nei 324 tonas – ryžiai, 189 tonas – avižos, beveik 79 tonas – kukurūzai, beveik 29 tonas – rugiai ir 21 toną – miežiai.

Per pirmuosius devynis mėnesius iš Rusijos nebuvo importuota jokių grūdų produktų, išskyrus rapsus, kurių importuota 15 212 tonų, t. y. 3,4 karto daugiau nei prieš metus.

Kaip pranešama, 2024 m. Latvija iš Rusijos importavo 214,8 tūkst. tonų grūdinių kultūrų, t. y. 49,3 proc. mažiau nei 2023 m., kai grūdų importas iš Rusijos siekė 423 730 tonų.

Praėjusiais metais iš Rusijos į Latviją importuotų grūdų vertė siekė 35,59 mln. eurų, t. y. 60 proc. mažiau nei 2023 m.

Nuo 2024 m. kovo 8 d. į Latviją draudžiama importuoti vaisius, daržoves, grūdus ir pašarinius produktus iš Rusijos ir Baltarusijos, be to, jiems taikomos specialios muitinės procedūros.

