Kalendorius
Spalio 22 d., trečiadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija įsigijo vokišką minavimo sistemą sienos apsaugai stiprinti

2025-10-22 20:51 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 20:51

Latvija iš vieno Vokietijos ginklų gamintojo užsakė nuotoliniu būdu valdomą minavimo sistemą.

Latvija (nuotr. SCANPIX)

Latvija iš vieno Vokietijos ginklų gamintojo užsakė nuotoliniu būdu valdomą minavimo sistemą.

REKLAMA
1

Trečiadienį Baltijos šalis paskelbė, kad iš bendrovės „Dynamit Nobel Defence“ už 50 mln. eurų įsigis sistemą „Skorpion 2“, prieštankinių minų ir kitos įrangos. Į sandorį taip pat įeina personalo mokymai.

„Minavimo sistemos įsigijimas yra strateginis žingsnis stiprinant mūsų šalies gynybinius pajėgumus“, – sakė Latvijos gynybos ministras Andris Spruds.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvija, kaip ir Estija bei Lietuva, nori gynybiniais statiniais ir fizinėmis užtvaromis apsaugoti savo sienas su Rusija ir šios sąjungininke Baltarusija nuo galimų išpuolių. Užpuolimo atveju taip pat galėtų būti dedamos minos.

Baltijos šalys, kurios yra ir Europos Sąjungos, ir NATO narės, tokių priemonių imasi reaguodamos į Rusijos karą Ukrainoje, kuris laikomas tiesiogine grėsme jų nacionaliniam saugumui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų