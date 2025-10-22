Latvija įsigijo vokišką minavimo sistemą sienos apsaugai stiprinti

Trečiadienį Baltijos šalis paskelbė, kad iš bendrovės „Dynamit Nobel Defence“ už 50 mln. eurų įsigis sistemą „Skorpion 2“, prieštankinių minų ir kitos įrangos. Į sandorį taip pat įeina personalo mokymai.
„Minavimo sistemos įsigijimas yra strateginis žingsnis stiprinant mūsų šalies gynybinius pajėgumus“, – sakė Latvijos gynybos ministras Andris Spruds.
Latvija, kaip ir Estija bei Lietuva, nori gynybiniais statiniais ir fizinėmis užtvaromis apsaugoti savo sienas su Rusija ir šios sąjungininke Baltarusija nuo galimų išpuolių. Užpuolimo atveju taip pat galėtų būti dedamos minos.
Baltijos šalys, kurios yra ir Europos Sąjungos, ir NATO narės, tokių priemonių imasi reaguodamos į Rusijos karą Ukrainoje, kuris laikomas tiesiogine grėsme jų nacionaliniam saugumui.
