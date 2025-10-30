Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijoje skambinama pavojaus varpais – tūkstančiai išėjo į gatves: kas vyksta?

2025-10-30 11:01 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 11:01

Tūkstančiai žmonių trečiadienį išėjo į Latvijos sostinės Rygos gatves protestuoti prieš galimą šios šalies pasitraukimą iš Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.

Latvija pasirašė Stambulo konvenciją (nuotr. SCANPIX)

Tūkstančiai žmonių trečiadienį išėjo į Latvijos sostinės Rygos gatves protestuoti prieš galimą šios šalies pasitraukimą iš Stambulo konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.

REKLAMA
2

Demonstrantai laikė plakatus ir skandavo, kad Latvija liktų šiame Europos Tarybos susitarime. Pasak policijos, tai buvo viena didžiausių pastaraisiais metais Latvijoje įvykusių demonstracijų – joje dalyvavo apie 5 tūkst. žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mitingas vyko priešais Latvijos parlamentą, kuris neseniai pirmuoju svarstymu pritarė opozicijos pateiktam įstatymo projektui dėl Latvijos pasitraukimo. Šį žingsnį palaikė viena iš trijų valdančiųjų partijų. Lemiamas antrasis balsavimas numatytas ketvirtadienį.

REKLAMA
REKLAMA

Latvija tik praėjusiais metais po ilgų diskusijų ratifikavo šią konvenciją, kurią Europos Taryba parengė 2011-aisiais, o ji šalyje įsigaliojo 2024 m. gegužės 1 d. Stambulo konvencijoje smurtas prieš moteris priskiriamas žmogaus teisių pažeidimui. Be to, joje išdėstytos politinės ir teisinės priemonės, kuriomis pasirašiusios šalys turi sukurti vienodą prevencijos, aukų apsaugos ir baudžiamojo persekiojimo sistemą.

REKLAMA

Susitarimo kritikai ir oponentai argumentuoja, kad jis turi ideologinį pagrindą, kuris prieštarauja tradicinėms šeimos vertybėms Latvijoje. Tuo metu moterų teisių organizacijos ir institucijos, dirbančios su smurto aukomis, įspėja, kad pasitraukus iš konvencijos gali būti pažengta atgal demokratijos ir žmogaus teisių klausimais. 

Kiti žmonės atkreipia dėmesį į galimą reputacinę žalą – Latvija būtų pirmoji Europos Sąjungos šalis, pasitraukusi iš šio susitarimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų