ET teisingumo ministrai aptars Specialiojo tribunolo Rusijos nusikaltimams steigimą

Kaip skelbia Teisingumo ministerija, aukšto lygio konferencija „Atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus Ukrainoje link“ yra vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ET Ministrų Komitetui renginių.

Valdovų rūmuose vyksiančioje konferencijoje pagrindinis dėmesys bus skirtas sutelkti ET teisingumo ministrus aptarti tolesnius žingsnius dėl Specialiojo tribunolo, užtikrinsiančio baudžiamąją atsakomybę dėl neišprovokuotos Rusijos agresijos prieš Ukrainą.

Pasak ministerijos, per diskusijas planuojama aptarti iššūkius ir galimus sprendimus užtikrinant bendrą valstybių vykdomų nacionalinių tyrimų standartą, vienodą įrodymų kokybę, teismo sprendimų už akių galimybes veiksmingai prisidėti prie teisingumo įtvirtinimo. Renginyje taip pat numatytas ET pagrindų Konvencijos dėl dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės sutarties pasirašymas.

Konferencijoje dalyvaus ET generalinė sekretorė Marija Pejčinovič Burič, ET Parlamentinės Asamblėjos prezidentas Theodoros Rousopoulos (Teodoras Rusopulas), ET žmogaus teisių komisaras Michaelis O'Flaherty (Maiklas O'Fleihertis), Europos Komisijos teisingumo komisaras Didier Reynders (Didjė Reindersas), kiti ET, Ukrainos atstovai, ET šalių narių teisingumo ministrai. Anot ministerijos, iš viso dalyvauti renginyje planuoja apie 200 asmenų. Lietuva ET Ministrų Komitetui pirmininkauja nuo gegužės 17 dienos.