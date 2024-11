ES užsienio politikos vadovas lankosi Kyjive

Tai pirmas Briuselio aukšto rango pareigūnų vizitas Ukrainoje po Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose, privertusios sunerimti Kyjivą ir Europą dėl tolesnės Vašingtono paramos ukrainiečių kovai su Rusijos invazija.

„Signalas aiškus: europiečiai toliau rems Ukrainą“, – jį lydinčiam naujienų agentūros AFP žurnalistui sakė J. Borrellis, kitą mėnesį turintis baigti darbą ES diplomatijos vadovo poste.

„Remiame Ukrainą nuo pat pradžių ir per šį, savo paskutinį, vizitą Ukrainoje perduodu tą pačią žinią: mes remsime jus, kiek tik galėsime“, – sakė jis.

Per rinkimų kampaniją D. Trumpas sukėlė abejonių dėl to, ar JAV ir toliau teiks didžiulę karinę bei finansinę paramą Ukrainai, be to, sakė, kad galėtų greit pasiekti susitarimą ir užbaigti karą Ukrainoje.

„Niekas tiksliai nežino, ką darys naujoji (JAV) administracija“, – sakė J. Borrellis. Jis atkreipė dėmesį, kad kadenciją baigiantis JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) dirbs dar du mėnesius ir per juos gali priimti sprendimų.

„Tačiau mes, europiečiai, turime pasinaudoti šia galimybe, kad sukurtume stipresnę, vieningą Europą, o viena iš buvimo vieningiems ir stipresniems, gebėjimo veikti apraiškų yra mūsų vaidmuo remiant Ukrainą“, – sakė J. Borrellis, vizito metu susitiksiantis su Ukrainos aukščiausio rango pareigūnais.

Pasak jo, ES šalims spręsti, kada ir kaip prireikus didinti savo paramą.

Tačiau jis pridūrė, kad penktadienį per ES lyderių susitikimą Budapešte „dauguma šalių narių laikėsi tos pačios linijos – tolesnio Ukrainos rėmimo“.