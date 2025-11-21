J. Epsteinas 2019 m. buvo suimtas dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualiniais tikslais. Vis dėlto teismo jis taip ir nesulaukė – pasak šaltinių, vyras nusižudė kalėjimo kameroje dar prieš pradedant nagrinėti bylą. Tų pačių metų pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė ir neredaguota J. Epsteino „maža juoda knygutė“, atskleidusi daugiau nei tūkstantį kontaktų, tarp jų – daugybę itin žymių ir įtakingų asmenų pavardžių.
Įdomu tai, kad 35-ajame „mažosios juodosios knygos“ puslapyje minimas Massimo Parisi, kuris Lietuvoje dirbo su jaunomis manekenėmis. M. Parisi buvo „Baltic Model Management“ (BMM) savininkas.
J. Epsteino kontaktų knygoje prie M. Parisi vardo nurodyti penki telefono numeriai – du Estijoje, vienas Lietuvoje ir dar du be šalies žymėjimo.
Pasikeitusi agentūros vadovybė
Kaip rašo ERR, M. Parisi situacijos nekomentavo ir užblokavo žurnalistą, kuris bandė su juo susisiekti.
Šiuo metu modelių agentūrai vadovauja Inga Bruggemann, kuri, ERR teigimu, tvirtina, kad M. Parisi agentūrą pardavė dar 2017 m., su ja nebepalaiko jokio ryšio ir nėra padaręs jokių neteisėtų veiksmų, nes jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.
Portalas „Delfi“ taip pat skelbia, kad paviešintuose J. Epsteino laiškuose jo advokatas mini ir „lietuvę gražuolę“, o banko sąskaitų išrašuose matyti, jog iš verslininko sąskaitos vienai lietuvaitei buvo pervesta keli tūkstančiai dolerių.
Dokumentų paviešinimas
Primename, jog JAV įstatymų leidėjai antradienį didžiąja balsų dauguma pritarė vyriausybės dokumentų apie seksualinį nusikaltėlį Jeffrey‘į Epsteiną paviešinimui, prezidentui Donaldui Trumpui pagaliau sutikus, kad būtų atskleistos šio politinę areną, teisėsaugą ir šalies elitą sukrėtusio skandalo bylos.
Prezidentas darė didelį spaudimą savo sąjungininkams Kongrese, kad jie neskelbtų šios medžiagos, tačiau, tapus aišku, kad didžioji dalis jo partijos narių yra pasiryžę jam nepaklusti, savaitgalį respublikonų lyderis galiausiai pasidavė.
Kongresas beveik vienbalsiai patvirtino J. Epsteino bylų skaidrumo įstatymą, įpareigojantį paskelbti išslaptintus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomas savo reputaciją suteršusio finansininko veiklos ir mirties kalėjime, kuri buvo pripažinta savižudybe, tyrimas.
Įstatymų kūrėjų teigimu, visuomenė nusipelno gauti atsakymus byloje, kurioje yra daugiau nei tūkstantis tariamų aukų.
D. Trumpas tvirtina, kad šie dokumentai atskleis galingų demokratų ryšius su J. Epsteinu, tačiau ir pačiam prezidentui tenka atsakinėti į nemalonius klausimus apie jo ilgametę draugystę su vyru, kuris, kaip įtariama, turtingiems ir įtakingiems vyrams parūpindavo nepilnamečių mergaičių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!