TV3 naujienos > Užsienis

Epsteino paviešintuose dokumentuose – ryšiai su Lietuva

Minima ir Lietuvos modelių agentūra
2025-11-21 11:57 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-21 11:57

JAV verslininko Jeffrey Epsteino byla pastarosiomis savaitėmis vėl iškilo į viešumą. Vyras žinomas dėl savo turto, plačių ryšių su įtakingais asmenimis bei didelio masto prekybos seksu operacijų, į kurias buvo įtrauktos ir nepilnametės mergaitės. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Kongresui paviešinus tūkstančius dokumentų, susijusių su J. Epsteino nusikaltimais, juose pastebėtas ir žinomos Lietuvos modelių agentūros pavadinimas, rašo ERR.

Multimilijonierius Epsteinas: kaltinimai pedofilija, įtakingi draugai ir mirtis kalėjime (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

8

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Epsteinas 2019 m. buvo suimtas dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualiniais tikslais. Vis dėlto teismo jis taip ir nesulaukė – pasak šaltinių, vyras nusižudė kalėjimo kameroje dar prieš pradedant nagrinėti bylą. Tų pačių metų pabaigoje viešojoje erdvėje pasirodė ir neredaguota J. Epsteino „maža juoda knygutė“, atskleidusi daugiau nei tūkstantį kontaktų, tarp jų – daugybę itin žymių ir įtakingų asmenų pavardžių.

Įdomu tai, kad 35-ajame „mažosios juodosios knygos“ puslapyje minimas Massimo Parisi, kuris Lietuvoje dirbo su jaunomis manekenėmis. M. Parisi buvo „Baltic Model Management“ (BMM) savininkas.

J. Epsteino kontaktų knygoje prie M. Parisi vardo nurodyti penki telefono numeriai – du Estijoje, vienas Lietuvoje ir dar du be šalies žymėjimo.

Pasikeitusi agentūros vadovybė

Kaip rašo ERR, M. Parisi situacijos nekomentavo ir užblokavo žurnalistą, kuris bandė su juo susisiekti.

Šiuo metu modelių agentūrai vadovauja Inga Bruggemann, kuri, ERR teigimu, tvirtina, kad M. Parisi agentūrą pardavė dar 2017 m., su ja nebepalaiko jokio ryšio ir nėra padaręs jokių neteisėtų veiksmų, nes jam nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.

Portalas „Delfi“ taip pat skelbia, kad paviešintuose J. Epsteino laiškuose jo advokatas mini ir „lietuvę gražuolę“, o banko sąskaitų išrašuose matyti, jog iš verslininko sąskaitos vienai lietuvaitei buvo pervesta keli tūkstančiai dolerių.

Dokumentų paviešinimas

Primename, jog JAV įstatymų leidėjai antradienį didžiąja balsų dauguma pritarė vyriausybės dokumentų apie seksualinį nusikaltėlį Jeffrey‘į Epsteiną paviešinimui, prezidentui Donaldui Trumpui pagaliau sutikus, kad būtų atskleistos šio politinę areną, teisėsaugą ir šalies elitą sukrėtusio skandalo bylos.

Prezidentas darė didelį spaudimą savo sąjungininkams Kongrese, kad jie neskelbtų šios medžiagos, tačiau, tapus aišku, kad didžioji dalis jo partijos narių yra pasiryžę jam nepaklusti, savaitgalį respublikonų lyderis galiausiai pasidavė.

Kongresas beveik vienbalsiai patvirtino J. Epsteino bylų skaidrumo įstatymą, įpareigojantį paskelbti išslaptintus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomas savo reputaciją suteršusio finansininko veiklos ir mirties kalėjime, kuri buvo pripažinta savižudybe, tyrimas.

Įstatymų kūrėjų teigimu, visuomenė nusipelno gauti atsakymus byloje, kurioje yra daugiau nei tūkstantis tariamų aukų.

D. Trumpas tvirtina, kad šie dokumentai atskleis galingų demokratų ryšius su J. Epsteinu, tačiau ir pačiam prezidentui tenka atsakinėti į nemalonius klausimus apie jo ilgametę draugystę su vyru, kuris, kaip įtariama, turtingiems ir įtakingiems vyrams parūpindavo nepilnamečių mergaičių.

2025-11-21 12:20
Nuo pat pradžių įvairiausios grožio ir modelių agentūros buvo vadinamosios aukštuomenės ir turtuolių pisamų kumelių turgus.
Ir
Ir
2025-11-21 12:34
Vėl musyse viskas bus užgesinta?
Aišku
Aišku
2025-11-21 12:31
Tai jis dulkino Lietuvos vaikus čia 100 %%%
