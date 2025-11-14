3 naujai rasti Epsteino laiškai gali sukelti problemų Trumpui: „Žinoma, jis žinojo apie merginas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Kad ir kaip visus tuo metus Donaldas Trumpas norėjo šį skandalą užtildyti, artimos draugystės su paauglių išnaudotoju ir pedofilu šešėliai D. Trumpą persekioja iki šiol, net ir po J. Epsteino mirties.
D. Trumpo reputacija ir vėl pakibo ant plauko, mat demokratai išviešino 20 tūkstančių su J. Epsteino byla susijusių dokumentų. Tarp jų – daugybė elektroninių susirašinėjimų, kuriuose figūruoja ir D. Trumpo pavardė.
Skandalui įsisiūbuojant, Baltieji rūmai skuba neigti, kad D. Trumpas prisidirbęs.
„Šie laiškai visiškai nieko neįrodo, išskyrus tai, kad prezidentas D. Trumpas nieko blogo nepadarė. Prezidentas D. Trumpas visada sakė, kad jis buvo iš Palm Bičo – kaip ir J. Epsteinas. J. Epsteinas buvo „Mar-a-Lago“ klubo narys tol, kol prezidentas D. Trumpas jį išmetė, nes J. Epsteinas buvo pedofilas ir šlykštus tipas“, – kalbėjo Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt.
Tačiau, kitaip nei rugsėjį, šįkart šešėlis ant D. Trumpo krenta ne dėl „apvalainų formų“ gimtadieninio laiškelio J. Epsteinui su linkėjimais ir D. Trumpo parašu intymioje vietoje.
Įtarimai D. Trumpui dabar gerokai rimtesni. Nors jis ne kartą neigė žinojęs apie savo buvusio draugo seksualinius nusikaltimus ir tvirtino niekada nebuvęs jo orgijų saloje, demokratai sako, kad trys nauji elektroniniai laiškai verčia tuo abejoti.
Pavyzdžiui, 2011-aisiais – tuomet J. Epsteinas jau turėjo reikalų su teisėsauga dėl nepilnamečių išnaudojimo. Jis savo ilgametei bendrininkei Ghislaine Maxwell rašė: „Noriu, kad suprastum, jog tas šuo, kuris nelojo, yra D. Trumpas... Virginia praleido valandų valandas su juo mano namuose...“
Tai ta pati Virginia Giuffre, kurią, jai būnant 17-os, prie savęs glaudė ir su ja santykiavo iš skandalų dėl ryšių su J. Epsteinu neišlipantis britų karaliaus Karolio III brolis, princas Andrew. Baltieji rūmai neigia, kad kas nors panašaus galėjo vykti ir tarp jos su D. Trumpu.
„Ponia V. Giuffre tvirtino, ir tegu jos siela ilsisi ramybėje, kad ji niekada nieko netinkamo nepastebėjo, ir kad prezidentas D. Trumpas visuomet buvo labai profesionalus ir draugiškas su ja“, – spaudai toliau kalbėjo K. Leavitt.
Tačiau, pasak politinių D. Trumpo oponentų, dar labiau šokiruoja 2019-ųjų laiškas, kurį J. Epsteinas siuntė D. Trumpo biografui. Jis neva įrodo, kad D. Trumpas puikiai žinojo, jog tuometiniai jo draugai išnaudojo nepilnametes.
Laiške parašyta: „Žinoma, jis žinojo apie merginas, nes prašė Ghislaine sustoti.“
Be to, J. Epsteinas 2018-aisiais rašė, kad galėtų sužlugdyti D. Trumpą. Pats D. Trumpas, dar neseniai dėl sekso skandalų guodęs princą Andrew ir karališkąją šeimyną, dabar apkaltino demokratus sąmokslu prieš jį ir pareiškė, kad dokumentus paviešinę demokratai šiuo skandalu esą bando nukreipti dėmesį nuo rekordiškai ilgai – 43 dienas – trukusio vyriausybės uždarymo, kuris D. Trumpo parašu vakar kaip tik ir baigėsi.
