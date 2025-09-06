Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Eagle S“ kapitonas neigia tyčia vilkęs inkarą, nutraukusį kelis povandeninius kabelius

2025-09-06 17:29 / šaltinis: BNS
2025-09-06 17:29

Laivo „Eagle S“, kuris, kaip manoma, priklauso vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui, kapitonas penktadienį neigė tyčia vilkęs Baltijos jūros dugnu inkarą, kuris 2024 metų gruodžio 25 dieną Suomijos įlankoje apgadino penkis povandeninius kabelius.

Tanklaivis „Eagle S“ (nuotr. SCANPIX)

Laivo „Eagle S“, kuris, kaip manoma, priklauso vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui, kapitonas penktadienį neigė tyčia vilkęs Baltijos jūros dugnu inkarą, kuris 2024 metų gruodžio 25 dieną Suomijos įlankoje apgadino penkis povandeninius kabelius.

0

Įtariama, kad tai buvo diversijos aktas.

Kuko Salose įregistruoto tanklaivio „Eagle S“ kapitonas, Sakartvelo pilietis, ir du jo pareigūnai kaltinami tuo, kad apie 90 km tempė laivo inkarą jūros dugnu.

Šiems trims asmenims oficialiai pareikšti kaltinimai dėl „sunkios nusikalstamos veikos ir sunkaus ryšio sutrikdymo“.

Šią savaitę jie davė parodymus Helsinkio apygardos teisme. Kaltintojai sako, kad laivo įgula tyčia nevykdė savo pareigų, o gynyba tvirtina, kad žala buvo padaryta netyčia.

D. Vadačkorija penktadienį teismui sakė, jog įgula nematė požymių, kad inkaras būtų nukritęs.

Pasak jo, saugumo patikrinimai laive neatskleidė jokių „kritinių“ dalykų prieš jam išplaukiant iš Rusijos Ust Lugos uosto.

D. Vadačkorija sakė, kad nuoširdžiai apgailestauja.

„Kaip kapitonas nenoriu, jog manytumėte, kad neprisiimu atsakomybės už savo veiksmus. Atėjau čia pasakyti tiesos“, – kalbėjo jis.

Per minimą incidentą buvo pažeistas „EstLink 2“ elektros kabelis ir keturi telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją.

Pasak prokurorų, incidentas sukėlė grėsmę Suomijos energijos tiekimui ir ypatingos svarbos infrastruktūrai.

Prokuratūra pareiškė, kad kaltinamiesiems nori prašyti mažiausiai pustrečių metų laisvės atėmimo bausmių.

Per pastaruosius metus Baltijos jūroje buvo pažeista nemažai telekomunikacijų ir elektros kabelių. Ekspertai ir politikai kaltina Rusiją hibridiniu karu prieš Ukrainą remiančias Vakarų šalis.

Praėjusių metų pabaigoje NATO, reaguodama į šiuos incidentus, sustiprino savo karinį buvimą Baltijos jūroje.

Šiais metais Europos Sąjunga (ES) priėmė sankcijų Rusijai, nukreiptų prieš jos vadinamąjį šešėlinį laivyną, kuriuo ji naudojasi siekdama apeiti Vakarų sankcijas, paskelbtas jai dėl 2022-ųjų vasarį pradėtos invazijos į Ukrainą.



