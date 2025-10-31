Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dvigubas smūgis: ukrainiečiai smogė Rusijai savo „Neptūno“ raketomis

2025-10-31 18:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-10-31 18:57

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio jūrų laivyno padaliniai raketomis „Neptūnas“ smogė Orlovskos šiluminei elektrinei ir Novobriansko elektros pastotei Rusijoje, skelbia „Ukrainska Pravda“.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
13

0

Ukrainiečiai sako, kad abu objektai aprūpino elektros energija regiono karinius objektus, todėl jų sunaikinimas turi didelį poveikį rusų kariuomenės logistikai.

„Ukrainos karinės pajėgos toliau demonstruoja, kad nė vienas priešo užnugaris nėra saugus“, – sako Ukrainos karinės jūrų pajėgos.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Ukrainos saugumo tarnybos vadovas sako, kad Kyjivas nuo metų pradžios atakavo 160 Rusijos naftos objektų

Ukraina nuo metų pradžios atakavo apie 160 naftos perdirbimo gamyklų, siurblinių ir kitų Rusijos naftos pramonės objektų, penktadienį pareiškė Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovas Vasylis Maliukas.

Rugsėjo ir spalio mėnesiais buvo atakuota 20 objektų, Kyjive sakė SBU vadovas.

„Tarp jų – šešios naftos perdirbimo gamyklos, du naftos terminalai, trys naftos saugyklos ir devynios naftos siurblinės“, – sakė V. Maliukas, kurį citavo naujienų agentūra „Interfax-Ukraine“.

V. Maliuko skaičiavimu, Rusijos rinkoje trūksta maždaug penktadalio reikalingų naftos produktų. Jis nurodė, kad naftos perdirbimo pajėgumai sumažėjo 37 proc. Naftos pramonės ekspertų skaičiavimai taip pat rodo panašius skaičius. Anot V. Maliuko, Ukraina taikosi į Rusijos naftos ekonomiką, nes ji finansuoja didžiąją dalį Rusijos gynybos biudžeto.

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino įvesti sankcijas dar 340-čiai vadinamojo „šešėlinio laivyno“ tanklaivių. Šiais laivais eksportuojama rusiška nafta, apeinant galiojančius apribojimus. V. Zelenskio vertinimu, Rusija iš viso gali turėti daugiau kaip 1,5 tūkst. tokių laivų, plaukiojančių su įvairiomis vėliavomis.

