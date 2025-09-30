Donaldo Trumpo susitikime su Kongreso lyderiais nepavyko pasiekti proveržio biudžeto klausimais

„Tarp abiejų pusių išliko dideli skirtumai“, – žurnalistams po susitikimo pareiškė Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris.
Jis teigė, kad respublikonai šiuo metu svarsto, „ar nori vyriausybės uždarymo, ar ne“, pridurdamas, jog pateikė D. Trumpui kelis pasiūlymus.
Tuo tarpu JAV viceprezidentas J. D. Vance'as nurodė, kad demokratai su savo finansavimo reikalavimais veda Amerikos žmones į pražūtį.
„Manau, kad artėjame prie uždarymo, nes demokratai nesielgs teisingai“, – pridūrė viceprezidentas.
Jei Kongresas iki antradienio vidurnakčio nepriims federalinių operacijų finansavimo įstatymo, vyriausybė iš dalies sustabdys veiklą, o Vašingtonas įžengs į naują politinės krizės etapą.
Vyriausybės uždarymas sustabdytų nebūtinas operacijas, šimtai tūkstančių valstybės tarnautojų laikinai liktų be atlyginimo, o daugumos socialinių išmokų mokėjimas būtų sutrikdytas.
Tokie uždarymai JAV yra itin nepopuliarūs, todėl tiek demokratai, tiek respublikonai deda visas pastangas, kad išvengtų šio scenarijaus. Tačiau jei vyriausybės uždarymas vis dėlto įvyktų, abi pusės kaltintų viena kitą.
Likus mažiau nei 36 valandoms iki termino, abi pusės stengiasi išvengti vyriausybės uždarymo, tačiau šio scenarijaus grėsmė tik auga.
Baltieji rūmai kelia kartelę, grasindami atleisti daug valstybės tarnautojų, užuot įprastai tiesiog sustabdę jų atlyginimų mokėjimą iki tol, kol bus pasiektas susitarimas.
Respublikonai pasiūlė pratęsti dabartinį finansavimą iki lapkričio pabaigos, kol bus deramasi dėl ilgalaikio išlaidų plano.
Tačiau demokratai siekia pasinaudoti šiuo metu retai turima įtaka.
Respublikonai tiek Senate, tiek Atstovų Rūmuose turi nedidelę daugumos persvarą, tačiau dėl esamų taisyklių jiems reikia tam tikros opozicijos paramos.
Demokratai siekia atkurti šimtų milijardų JAV dolerių sveikatos priežiūros išlaidas, ypač sveikatos draudimo programą „Obamacare“ mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams. Šią programą D. Trumpo administracija planuoja panaikinti.
Paskutinį kartą Kongresas susidūrė su galimu vyriausybės uždarymu kovo mėnesį. Tąkart respublikonai atsisakė derėtis su demokratais dėl D. Trumpo biudžeto mažinimų ir tūkstančių federalinių darbuotojų atleidimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!