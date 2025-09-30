Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Didžiausias šaukimas per beveik dešimtmetį: Putinas ruošia dar daugiau karių

2025-09-30 10:07 / šaltinis: BNS
2025-09-30 10:07

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pašaukė 135 tūkst. vyrų atlikti įprastinę karinę tarnybą – tai didžiausia nuo 2016 metų rudens šaukimo į kariuomenę kampanija šalyje.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pašaukė 135 tūkst. vyrų atlikti įprastinę karinę tarnybą – tai didžiausia nuo 2016 metų rudens šaukimo į kariuomenę kampanija šalyje.

Rusija kiekvieną pavasarį ir rudenį šaukia 18–30 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą.

Tikimasi, kad šauktiniai metus tarnaus karinėje bazėje Rusijos teritorijoje, o ne kariaus Ukrainoje, nors būta pranešimų, kad šauktiniai siunčiami į fronto liniją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kasmetinės Rusijos šaukimo kampanijos nesusijusios su mobilizacija, kai Rusijos vyrai šaukiami kariauti.

Tačiau yra didesnė tikimybė, kad karo prievolininkai, baigę karinius mokymus, bus pašaukti kovoti ateityje.

Pirmadienį paskelbtame dekrete V. Putinas nurodė „nuo 2025 metų spalio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos pašaukti 135 tūkst. Rusijos Federacijos piliečių“.

Tai didžiausias rudeninis šaukimas nuo 2016-ųjų, o kartu su pavasarį pašauktais 160 tūkst. karių reiškia, kad 2025-ieji pasižymės didžiausiu bendru šaukimu nuo tų pačių metų.

Rusija paprastai daugiau vyrų šaukia pavasario kampanijos metu, balandžio-liepos mėnesiais, kai dauguma žmonių baigia mokyklą ar studijas.

2022-ųjų vasarį pradėjęs plataus masto karinį puolimą Ukrainoje, V. Putinas pertvarkė Rusiją karui, padidindamas karines išlaidas bei bendrą kariuomenės dydį iki nuo sovietmečio neregėto lygio.

Nuo 2022-ųjų V. Putinas kasmet vidutiniškai maždaug penkiais procentais padidina metinį šaukimo į kariuomenę mąstą.

2024-ųjų rugsėjį jis įsakė išplėsti kariuomenę iki 1,5 mln. aktyvių karių – vienos didžiausių pasaulyje.

