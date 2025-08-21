Dėl JAV įvestų muitų išaugo konsolių „PlayStation“ kaina

Dėl prezidento Donaldo Trumpo įvestų tarifų didėja į JAV įvežamų prekių kaina, todėl tokioms bendrovėms kaip Japonijos „Sony“ tenka spręsti, ar išaugusių kainų naštą perkelti vartotojams.
„Panašiai kaip daugelis kitų pasaulio įmonių, mes ir toliau gyvename sudėtingoje ekonominėje aplinkoje“, – pranešime teigė bendrovės „Sony Interactive Entertainment“ pasaulio rinkodaros viceprezidentė Isabelle Tomatis.
Po to, kai iš pradžių buvo grasinama 25 proc. tarifu, Japonijai pavyko su D. Trumpo administracija susitarti dėl 15 proc. muitų.
„Todėl priėmėme sunkų sprendimą JAV padidinti rekomenduojamą mažmeninę konsolių „PlayStation 5“ kainą.“
Pasak I. Tomatis, nauja „PS5“ kaina bus 550 JAV dolerių, versija „Digital Edition“ kainuos 500 dolerių, o versija „Pro“ – 750 dolerių.
Gegužę „Sony“ įspėjo, kad svarsto galimybę keisti kainas JAV, ir apskaičiavo, kad per finansinius metus muito tarifai bendrovei gali kainuoti apie 680 mln. dolerių.
Sunkumus pajuto ir Amerikos bendrovės.
Niujorke įsikūrusi kosmetikos milžinė „Estee Lauder“ neseniai apskaičiavo, kad naujų tarifų poveikis 2026 finansiniais metais sieks apie 100 mln. dolerių, ir planuoja pakoreguoti kainas, kad kompensuotų papildomas išlaidas.
Siekdama sušvelninti poveikį, patiriamą dėl JAV muitų, ypač taikomų importuojamam aliuminiui, iš kurio gaminamos gazuotų gėrimų skardinės, JAV užkandžių milžinė „PepsiCo“ savo gaiviųjų gėrimų kainas gali padidinti apie 10 proc., rašo prekybos žurnalas „Beverage Digest“.
Tuo tarpu kainas dėl „sudėtingos ir dinamiškos muitų aplinkos“ didinti svarsto ir Kalifornijoje įsikūrusi energinių gėrimų gamintoja „Monster Beverages“, pranešė jos generalinis direktorius Hiltonas Schlosbergas.
Šią savaitę Prekybos departamentas pranešė, kad JAV išplėtė plieno ir aliuminio tarifų taikymo sritį, taip padarydamos poveikį dar šimtams produktų, kurių sudėtyje yra abiejų metalų, pavyzdžiui, vaikų kėdutėms, stalo indams ir sunkiajai technikai.
Grįžęs į prezidento postą D. Trumpas įvedė muitus beveik visiems JAV prekybos partneriams.
Nors D. Trumpo tarifų poveikis vartotojų kainoms kol kas buvo nedidelis, ekonomistai įspėja, kad visą jų poveikį dar pamatysime ateityje.
Kai kurios įmonės šią problemą sprendė iš anksto apsirūpindamos produktais, kuriems, kaip tikėjosi, bus taikomi muitai. Kitos perkėlė papildomas išlaidas savo vartotojams arba pačios prisiėmė dalį naujų tarifų naštos.
