  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Daugiau nei 30 šalių reikalauja įtraukti iškastinio kuro atsisakymą

2025-11-21 10:11 / šaltinis: ELTA
2025-11-21 10:11

Daugiau nei 30 Jungtinių Tautų klimato konferencijoje (COP30) dalyvaujančių šalių pasirašė bendrą laišką, išreikšdamos prieštaravimą Brazilijos pasiūlymo projektui, nes jame nėra plano palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė Kolumbijos delegacija.

Jungtinių Tautų vėliava (nuotr. SCANPIX)

Daugiau nei 30 Jungtinių Tautų klimato konferencijoje (COP30) dalyvaujančių šalių pasirašė bendrą laišką, išreikšdamos prieštaravimą Brazilijos pasiūlymo projektui, nes jame nėra plano palaipsniui atsisakyti iškastinio kuro. Apie tai naujienų agentūrai AFP pranešė Kolumbijos delegacija.

Susitikimo vadovas, Brazilijos diplomatas Andre Correa do Lago patiria spaudimą iš beveik 200 šalių, susirinkusių Belene tam, kad parengtų tekstą, dėl kurio būtų galima pasiekti konsensusą. To reikalauja šio viršūnių susitikimo taisyklės.

COP30 turėtų baigtis penktadienio vakarą. Ketvirtadienio darbus privertė nutraukti Beleno konferencijų centre kilęs didelis gaisras. 

Tuo metu, kai kilo gaisras, ministrai iš viso pasaulio buvo įsitraukę į derybas, kurių tikslas – išeiti iš aklavietės dėl iškastinio kuro, su klimato kaita susijusio finansavimo ir prekybos priemonių.

Naujausiame A. C. do Lago pasiūlytame šio teksto projekte, kurį ketvirtadienį matė AFP, iškastinis kuras apskritai neminimas, nors Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva nuo susitikimo pradžios gynė šią idėją kaip pagrindinę iniciatyvą.

„Mes negalime pritarti rezultatui, kuriame nėra numatytas teisingas, tvarkingas ir lygiateisis perėjimas nuo iškastinio kuro (prie kitų energijos šaltinių – ELTA)“, – teigiama naujienų agentūrai AFP pateiktame laiške, kurį pasirašė Europos, Lotynų Amerikos, Azijos ir Ramiojo vandenyno salų valstybės.

Prancūzija ir Belgija patvirtino taip pat pasirašiusios šį laišką.

„Turime būti sąžiningi: dabartine forma pasiūlymas neatitinka minimalių sąlygų, reikalingų įtikinamam COP rezultatui pasiekti“, – teigiama laiške.

AFP pažymi, kad siekis laipsniškai atsisakyti naftos, anglies ir dujų, laikomų pagrindiniais visuotinio atšilimo veiksniais, vėl šiek tiek netikėtai įgauna pagreitį Belene, nors visai neseniai atrodė beveik visiškai užmirštas.

Visgi, pasak anonimu pageidavusio likti derybininko, šiam siekiui kategoriškai prieštarauja Kinija, Indija, Saudo Arabija, Nigerija ir Rusija.

Kaip skelbta anksčiau, 30-oji JT klimato kaitos konferencija Brazilijos mieste Belene vyksta lapkričio 10-21 d.

Jos metu daugiau kaip 190 šalių diskutuoja, kaip pažaboti klimato krizę ir jos niokojantį poveikį, įskaitant dažnesnes ir stipresnes sausras, audras, miškų gaisrus ir potvynius.

Konferencijoje COP30 vykstančiose derybose taip pat sprendžiami skurdesnių šalių reikalavimai skirti daugiau lėšų prisitaikyti prie vis sunkesnių klimato sąlygų.

