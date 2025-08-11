Cristiano Ronaldo susižadėjo su mylimąja: išrinko įspūdingą žiedą

Apie tai ji paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.
„Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose“, – pasidalijusi žiedo nuotrauka parašė ji.
C. Ronaldo mylimajai išrinko įspūdingo dydžio žiedą.
Po įrašu pasipylė sveikinimai porai.
Ilgamečiai Ronaldo santykiai
C. Ronaldo šiuo metu yra 40 metų, o G. Rodriguez yra 31-eri. Pora kartu nuo 2016 m.
Jie kartu augina dvi dukras Alaną ir Bellą.
Duodama interviu savo „Netflix“ realybės šou „Aš esu Georgina“, modelis papasakojo, kaip draugai ją erzino dėl to, kada ji ištekės.
„Jie visada juokauja apie vestuves. „Kada bus vestuvės?“ Nuo tada, kai pasirodė Jennifer Lopez daina „Žiedas ar kada“, jie pradėjo man ją dainuoti. Ir gerai, kad tai priklauso ne nuo manęs“, – pasakojo ji.
Tačiau C. Ronaldo tvirtino, kad ves ją tada, kai jie pajus „tą tinkamą nuotaiką“, t. y. kai bus tinkamas laikas ir viskas jų gyvenime susidėlios į savo vietas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!