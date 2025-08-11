Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Cristiano Ronaldo susižadėjo su mylimąja: išrinko įspūdingą žiedą

2025-08-11 21:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 21:50

Garsusis futbolininkas Cristiano Ronaldo susižadėjo su mylimąja Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo susižadėjo su mylimąja Georgina Rodriguez

Garsusis futbolininkas Cristiano Ronaldo susižadėjo su mylimąja Georgina Rodriguez.

REKLAMA
2

Apie tai ji paskelbė savo „Instagram“ paskyroje.

„Taip, sutinku. Šiame ir visuose savo gyvenimuose“, – pasidalijusi žiedo nuotrauka parašė ji.

C. Ronaldo mylimajai išrinko įspūdingo dydžio žiedą.

Po įrašu pasipylė sveikinimai porai.

Ilgamečiai Ronaldo santykiai

C. Ronaldo šiuo metu yra 40 metų, o G. Rodriguez yra 31-eri. Pora kartu nuo 2016 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie kartu augina dvi dukras Alaną ir Bellą.

Duodama interviu savo „Netflix“ realybės šou „Aš esu Georgina“, modelis papasakojo, kaip draugai ją erzino dėl to, kada ji ištekės.

REKLAMA
REKLAMA

„Jie visada juokauja apie vestuves. „Kada bus vestuvės?“ Nuo tada, kai pasirodė Jennifer Lopez daina „Žiedas ar kada“, jie pradėjo man ją dainuoti. Ir gerai, kad tai priklauso ne nuo manęs“, pasakojo ji.

Tačiau C. Ronaldo tvirtino, kad ves ją tada, kai jie pajus „tą tinkamą nuotaiką“, t. y. kai bus tinkamas laikas ir viskas jų gyvenime susidėlios į savo vietas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Georgina Rodriguez ir Cristiano Ronaldo | Instagram.com nuotr
Cristiano Ronaldo sužadėtuvės su Georgina Rodriguez: įspūdingas žiedas ir jų meilės istorija

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų