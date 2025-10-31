Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

CNN: Pentagonas uždegė žalią šviesą dėl „Tomahawk“ Ukrainai

2025-10-31 19:23
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-31 19:23

Pentagonas uždegė Baltiesiems rūmams žalią šviesą tiekti Ukrainai tolimojo veikimo raketas „Tomahawk“, skelbia CNN.

„Tomahawk“ raketos paleidimas (nuotr. SCANPIX)
13

Pentagonas uždegė Baltiesiems rūmams žalią šviesą tiekti Ukrainai tolimojo veikimo raketas „Tomahawk", skelbia CNN.

29

Pranešama, kad sprendimas priimtas įvertinus, jog tai neturės neigiamos įtakos JAV atsargoms.

Galutinis sprendimas – Trumpo rankose 

Galutinį politinį sprendimą priimti turės Donaldas Trumpas.

Apie tai leidiniui patvirtino trys su šiuo klausimu susipažinę JAV ir Europos pareigūnai.

D. Trumpas susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose sakė, kad jis nelinkęs tiekti raketų Ukrainai, nes „nenorime atiduoti dalykų, kurių mums reikia savo šaliai apsaugoti“.

Ukraina jau kurį laiką prašė „Tomahawk“. Šių raketų veikimo nuotolis yra daugiau nei 1 000 km.

Neseniai V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina jau veda derybas su ilgojo nuotolio ginklų turinčiomis Europos šalimis dėl galimo tokios ginkluotės tiekimo.

Tai jis pareiškė ketvirtadienį kreipdamasis į Briuselyje vykstančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo dalyvius, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.

„Ilgojo nuotolio ginklų turi ne tik Jungtinės Valstijos – jų turi ir kai kurios Europos šalys, įskaitant raketas „Tomahawk“. Mes jau deramės su šalimis, kurios gali padėti“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Jis paragino ES aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius „remti viską, kas padeda Ukrainai įgyti tokių pajėgumų, nes Rusijos atžvilgiu tai iš tiesų yra labai svarbu“.

