CNN: Pentagonas uždegė žalią šviesą dėl „Tomahawk“ Ukrainai

Pranešama, kad sprendimas priimtas įvertinus, jog tai neturės neigiamos įtakos JAV atsargoms.
Galutinis sprendimas – Trumpo rankose
Galutinį politinį sprendimą priimti turės Donaldas Trumpas.
Apie tai leidiniui patvirtino trys su šiuo klausimu susipažinę JAV ir Europos pareigūnai.
D. Trumpas susitikime su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose sakė, kad jis nelinkęs tiekti raketų Ukrainai, nes „nenorime atiduoti dalykų, kurių mums reikia savo šaliai apsaugoti“.
Ukraina jau kurį laiką prašė „Tomahawk“. Šių raketų veikimo nuotolis yra daugiau nei 1 000 km.
Neseniai V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina jau veda derybas su ilgojo nuotolio ginklų turinčiomis Europos šalimis dėl galimo tokios ginkluotės tiekimo.
Tai jis pareiškė ketvirtadienį kreipdamasis į Briuselyje vykstančio Europos Vadovų Tarybos susitikimo dalyvius, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Ilgojo nuotolio ginklų turi ne tik Jungtinės Valstijos – jų turi ir kai kurios Europos šalys, įskaitant raketas „Tomahawk“. Mes jau deramės su šalimis, kurios gali padėti“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Jis paragino ES aukščiausiojo lygio susitikimo dalyvius „remti viską, kas padeda Ukrainai įgyti tokių pajėgumų, nes Rusijos atžvilgiu tai iš tiesų yra labai svarbu“.
