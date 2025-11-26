 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Bisau Gvinėjos karininkai skelbia perėmę šalies kontrolę: stabdo rinkimų procesą ir uždaro sienas

2025-11-26 17:28 / šaltinis: BNS
2025-11-26 17:28

Bisau Gvinėjos karininkai trečiadienį paskelbė, kad perima „visišką šalies kontrolę“, stabdo rinkimų procesą ir uždaro sienas.

Bisau Gvinėjos karininkai (nuotr. SCANPIX)

Bisau Gvinėjos karininkai trečiadienį paskelbė, kad perima „visišką šalies kontrolę“, stabdo rinkimų procesą ir uždaro sienas.

REKLAMA
0

Tai įvyko praėjus trims dienoms po skurdžios Vakarų Afrikos valstybės įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimų.

Anksčiau trečiadienį netoli šalies prezidentūros buvo girdimi šūviai, o karinėmis uniformomis vilkintys vyrai užėmė pagrindinį kelią, vedantį į pastatą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariškiai perskaitė pareiškimą armijos štabe sostinėje Bisau, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiadienio vidurdienį dar nebuvo žinoma, kur yra dabartinis prezidentas Umaro Sissoco Embalo, kuris buvo laikomas favoritu rinkimuose.

REKLAMA

Ir U. S. Embalo, ir opozicijos kandidatas Fernando Diasas jau paskelbė pergalę rinkimuose, bet procesas iki trečiadienio vyko taikiai.

Oficialūs preliminarūs balsavimo rezultatai neramiame Vakarų Afrikos krašte, kuris nuo nepriklausomybės paskelbimo patyrė keturis perversmus, taip pat kelis bandymus įvykdyti perversmą, turėjo būti paskelbti ketvirtadienį.

Bisau Gvinėja yra viena skurdžiausių pasaulio šalių ir taip pat narkotikų kontrabandos tarp Lotynų Amerikos ir Europos centras, o šią prekybą palengvina ilga šalies politinio nestabilumo istorija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų