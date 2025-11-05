 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Berlyno pareigūnai konfiskavo tarp kokoso riešutų paslėptą marihuanos siuntą

2025-11-05 20:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 20:57

Muitinės tyrėjai Berlyne konfiskavo didelį kiekį marihuanos ir sulaikė penkis įtariamuosius.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

Muitinės tyrėjai Berlyne konfiskavo didelį kiekį marihuanos ir sulaikė penkis įtariamuosius.

1

Vyriškiai, kurių amžius – nuo 36 iki 69 metų, yra įtariami be leidimo į Vokietiją įvežę daugiau nei toną narkotikų, trečiadienį bendrame pareiškime pranešė Berlyno prokuratūra ir Berlyno-Brandenburgo muitinės tyrimo tarnyba.

Hamburgo uoste atliekant jūrinių konteinerių muitinės patikrinimą, vienoje kokosų siuntoje buvo rasti įtartini paketai. Specialiosios policijos pajėgos krovinį palydėjo iki Berlyno.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį po pietų Valstybinės kriminalinės policijos specialiosios pajėgos atliko kratą vienos įmonės patalpose Berlyno Spandau rajone.

Vienas iš penkių sulaikytųjų yra 69-erių metų vyras, kuriam ir buvo adresuota kokoso siunta su narkotikais. Tyrimą atliekantis teisėjas visiems penkiems įtariamiesiems išdavė arešto orderius.

Tyrėjų teigimu, tai buvo viena iš didžiausių Berlyne iki šiol rastų narkotikų siuntų. Jokios informacijos apie konfiskuotos marihuanos vertę juodojoje rinkoje nepateikiama.

Nuo 2024 m. balandžio Vokietijoje yra legalu vartoti marihuaną rekreaciniais tikslais ir namuose auginti nedidelį šio augalo kiekį.

Tačiau marihuanos auginimas yra griežtai reguliuojamas.

