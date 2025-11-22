 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltuosiuose rūmuose susitiko Trumpas ir Mamdanis – netikėtai pademonstravo sutarimą

2025-11-22 08:51 / šaltinis: ELTA
2025-11-22 08:51

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir išrinktasis Niujorko meras Zohranas Mamdanis, penktadienį susitikę Baltuosiuose rūmuose, nustebino netikėtai teigiama tarpusavio atmosfera.

Baltuosiuose rūmuose susitikę Mamdanis ir Trumpas netikėtai pademonstravo sutarimą. EPA-ELTA nuotr.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir išrinktasis Niujorko meras Zohranas Mamdanis, penktadienį susitikę Baltuosiuose rūmuose, nustebino netikėtai teigiama tarpusavio atmosfera.

0

„Man patiko susitikimas, jis buvo puikus“, – po susitikimo su Z. Mamdaniu, demokratiniu socialistu, sakė D. Trumpas, ne kartą jį vadinęs komunistu.

D. Trumpas gyrė Z. Mamdanio rinkimų kampaniją, sakydamas, kad jis „atsirado iš niekur“ ir nugalėjo kitus kandidatus. „Tai, ką jis padarė, buvo nuostabu“, – sakė D. Trumpas.

Z. Mamdanis, kuris stovėjo sunėręs rankas šalia sėdinčio prezidento Ovaliniame kabinete, paaiškino, kad už uždarų durų vykusio pokalbio tema buvo visų pirma finansinė našta, kurią kasdien patiria Niujorko gyventojai.

„Labai vertinu tai, kad prezidentas susitikime sutelkė dėmesį ne į nesutarimus, kurių yra daug, bet į bendrą tikslą – tarnauti Niujorko gyventojams“, – sakė Z. Mamdanis.

Po Z. Mamdanio išrinkimo D. Trumpas grasino stabdyti federalinį finansavimą Niujorko miestui, kuriame jis pats gimė 1946 m.

Z. Mamdanis taip pat griežtai kritikavo JAV prezidentą per rinkimų kampaniją ir jo pergalės vakarą.

Kai išrinktasis meras buvo paklaustas, ar jis vis dar vadintų D. Trumpą fašistu, jis pradėjo kalbėti, bet D. Trumpas po kelių žodžių jį pertraukė ir, plekšnodamas Z. Mamdanio ranką, pasakė: „Nieko tokio. Galite tiesiog pasakyti „taip“. Tai lengviau nei ką nors aiškinti.“

