 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltarusija pažėrė kaltinimų Lietuvai

2025-11-09 12:39 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-11-09 12:39

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pakomentavo padėtį pasienyje su Lietuva.

Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija pakomentavo padėtį pasienyje su Lietuva.

REKLAMA
0

Kaip skelbia baltarusių agentūra „Belta“, Baltarusija esą yra nustebusi dėl „Lietuvos pareigūnų pareiškimų apie tariamą „atsisakymą“ grąžinti Lietuvos krovinių transporto priemones, esančias Baltarusijos teritorijoje“.

„Norime priminti, kad Baltarusija niekam nieko nedraudė. Yra siena ir nustatyta jos kirtimo tvarka. Šiuo metu siena uždaryta Lietuvos pusės sprendimu, ir būtent ji yra atsakinga už jos atidarymą. Kai tik Lietuva atidarys sieną, visi krovininiai automobiliai galės grįžti namo eilės tvarka“, – cituojama Baltarusijos užsienio reikalų ministerija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 

„Susidaro įspūdis, kad Lietuvos valdžios institucijos, vietoj to, kad imtųsi konkrečių veiksmų siekdamos išspręsti pačių sukurtą situaciją, nori klaidinti savo vežėjus ir vairuotojus, bandydamos perkelti atsakomybę Baltarusijos pusei“, – aiškina ministerija.

REKLAMA
REKLAMA

Pareiškime priduriama, kad Baltarusija esą tikisi, jog kuo greičiau bus atkurta normali sienos veikla ir konstruktyvūs dvišaliai santykiai.

REKLAMA

Tvyrant įtampai dėl Baltarusijos sprendimo neišleisti Lietuvos vilkikų, premjerė lankėsi pasienyje

Premjerė Inga Ruginienė šeštadienį lankėsi Lietuvos pasienyje su Baltarusija, tarp šalių toliau tvyrant įtampai po to, kai Aliaksandro Lukašenkos režimas atsisakė laikinai atverti Šalčininkų kontrolės punktą ir į Lietuvą leisti grįžti tūkstančiams pasienyje įstrigusių vilkikų.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuo metu Lietuvos siena su Baltarusija yra uždaryta – tokį sprendimą spalio pabaigoje priėmė Vyriausybė, reaguodama į kontrabandinių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdį.

„Premjerė kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnais apžiūri situaciją Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje – tiek žemėje, tiek iš oro“, – Eltai šeštadienį nurodė premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ministrė pirmininkė nori pamatyti realų vaizdą ir įvertinti padėtį savo akimis“, – teigė jis.

Lietuvai mėnesiui uždarius sieną su Baltarusija, šioje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų, 400 jų – Šalčininkų pasienio kontrolės punkte.

Premjerės patarėjas teigė, kad komunikacija su Baltarusijos puse dėl vilkikų grįžimo į Lietuvą vyksta sudėtingai, o savo veiksmais Baltarusija eskaluoja situaciją.

REKLAMA

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų