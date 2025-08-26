Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Australijoje nušauti du policininkai

2025-08-26 11:27 / šaltinis: BNS
2025-08-26 11:27

 Australijos Viktorijos valstijos kaimiškoje vietovėje per „aktyvų incidentą“ antradienį buvo nušauti du policijos pareigūnai, o trečias sužeistas, pranešė policija ir vietos žiniasklaida.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

0

Policija nepateikė informacijos apie aukas.

Tačiau kelios žiniasklaidos priemonės, įskaitant visuomeninį transliuotoją ABC, pranešė, kad per susirėmimą žuvo du policininkai, vienas buvo sužeistas, o šaulys vis dar slapstosi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policija ir žiniasklaida pranešė, kad smurtinis susidūrimas įvyko Porepunkos miestelyje, esančiame kalno papėdėje šiaurės rytų Viktorijoje.

„Tai vis dar aktyvus incidentas ir mes pateiksime daugiau informacijos, kai tai bus saugu. Prašome žmonių vengti šios vietovės“, – teigiama Viktorijos policijos pranešime.

Laikraštis „The Age“ pranešė, kad policija atvyko į objektą vykdyti orderio dėl ankstesnių seksualinės prievartos kaltinimų, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

