Argentinos prezidentas patyrė nesėkmę svarbiuose provincijos rinkimuose

54-erių ekonomistas nuo 2023-iųjų gruodžio, kai pradėjo eiti prezidento pareigas, sumažino viešąsias išlaidas, atleido dešimtis tūkstančių valstybės tarnautojų ir vadovavo didelio masto dereguliavimo kampanijai.
Jis pripažino savo partijos „akivaizdų pralaimėjimą“ centro kairės peronistų judėjimui Buenos Airių provincijos – šalies ekonomikos variklio – įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimuose.
J. Milei pripažino padaręs tam tikrų klaidų, kurias pažadėjo ištaisyti, tačiau teigė, kad nė milimetru nenukryps nuo savo reformų darbotvarkės.
„Mes jas gilinsime ir spartinsime“, – tyliai, o ne dramatiškai kaip būtų įprasta, atėjęs į sceną per renginį po rinkimų Mar del Platos kurorte sakė jis.
Suskaičiavus 91 proc. balsų, centro kairės koalicija „Fuerza Patria“ surinko daugiau nei 47 pro. balsų, o už J. Milei valdančiąją partiją „La Libertad Avanza“ (LLA) balsavo beveik 34 proc. rinkėjų, rodo oficialūs rezultatai.
Buenos Airių balsai yra svarbus rodiklis Argentinai. Provincija sukuria daugiau nei 30 proc. Argentinos bendrojo vidaus produkto (BVP), joje gyvena 40 proc. visų balsavimo teisę turinčių gyventojų.
13 procentinių punktų skirtumas tarp J. Milei partijos ir kairiojo sparno koalicijos buvo daug didesnis, nei prognozavo apklausos.
Rinkėjų aktyvumas rinkimuose buvo didelis – apie 63 procentus.
Šie rezultatai, likus likus šešioms savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, J. Milei kelia didelį susirūpinimą.
Skandalas prieš rinkimus
Rinkimus vyriausybei aptemdė neseniai kilęs skandalas dėl įtariamo korupcijos atvejo valstybinėje asmenų su negalia teisių apsaugos agentūroje, su kuriuo siejama įtakinga J. Milei sesuo ir dešinioji ranka Karina Milei.
Per rugpjūčio pabaigoje netoli Buenos Airių vykusį rinkimų kampanijos mitingą J. Milei ir jo seserį demonstrantai, protestuojantys prieš korupcijos skandalą, apmėtė akmenimis, o tarp šalininkų ir oponentų kilo susirėmimai.
Likus trims dienoms iki pralaimėjimo rinkimuose J. Milei patyrė didelį fiasko, kai Kongresas panaikino jo veto įstatymui, kuriuo buvo padidintos išmokos asmenims su negalia.
„Anarchokapitalistu“ ekonomikos srityje pasiskelbusiam J. Milei taip pat sunkiai sekasi kovoti su infliacija ir panaikinti fiskalinį deficitą.
