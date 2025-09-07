Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Aiškėja, kodėl įvyko 16 žmonių gyvybių nusinešusi funikulieriaus avarija

2025-09-07 15:53 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 15:53

Lisabonoje įvykusi funikulieriaus avarija, kurioje žuvo 16 žmonių, įvyko nutrūkus vagonus jungusiam kabeliui, rodo preliminarūs oficialaus tyrimo rezultatai.

Lisabonoje nuo trasos nulėkė funikulierius (nuotr. SCANPIX)
5

Lisabonoje įvykusi funikulieriaus avarija, kurioje žuvo 16 žmonių, įvyko nutrūkus vagonus jungusiam kabeliui, rodo preliminarūs oficialaus tyrimo rezultatai.

REKLAMA
0

Naujienų agentūra „Lusa“ šeštadienį citavo Aviacijos ir geležinkelio avarijų prevencijos ir tyrimo tarnybos (GPIAAF) pareiškimą, kuriame teigiama, kad trečiadienio vakarą „Elevador da Glória“ vagonas nuriedėjo nuo bėgių atsikabinus kabeliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Funikulieriaus tragedija Portugalijoje
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Funikulieriaus tragedija Portugalijoje

„Remiantis iki šiol surinktais įrodymais, planinė techninės priežiūros programa buvo vykdoma pagal grafiką, o avarijos rytą buvo atliktas planinis vizualinis patikrinimas, kurio metu nebuvo nustatyta jokių transporto priemonių kabelių ar stabdžių sistemų gedimų“, – teigiama agentūros pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Lieka neaiškių detalių

Lieka neaišku, kodėl nesuveikė stabdžiai ir stačiu šlaitu nusileidęs vagonas nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į pastatą.

REKLAMA

Geltonasis „Gloria“ funikulierius – mylimas Portugalijos sostinės simbolis – trečiadienio vakarą vienoje populiariausių turistų lankomų Lisabonos vietų nuvažiavo nuo stataus bėgių ruožo ir atsitrenkė į pastatą. Televizijos kanalo SIC kalbinta moteris sakė, kad apie 40 žmonių talpinantis funikulierius trenkėsi į pastatą „su baisia jėga ir subyrėjo kaip kartoninė dėžė“.

REKLAMA
REKLAMA

Pirminiais tyrimo duomenimis, funikulierius avariją patyrė važiuodamas 60 kilometrų per valandą greičiu. 

Dauguma aukų buvo užsieniečiai – trys britai, du korėjiečiai, du kanadiečiai, prancūzė, šveicaras, amerikietis ir ukrainietis.

Šiuo metu vyksta du atskiri avarijos tyrimai: vieną atlieka avarijų tyrimo tarnybos, kitą – prokuratūra.

GPIAAF savo pranešime pabrėžė, kad abu tyrimai yra visiškai nepriklausomi vienas nuo kito, ir pridūrė, kad per 45 dienas paskelbs preliminarią avarijos tyrimo ataskaitą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų