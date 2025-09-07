Aiškėja, kodėl įvyko 16 žmonių gyvybių nusinešusi funikulieriaus avarija

Naujienų agentūra „Lusa“ šeštadienį citavo Aviacijos ir geležinkelio avarijų prevencijos ir tyrimo tarnybos (GPIAAF) pareiškimą, kuriame teigiama, kad trečiadienio vakarą „Elevador da Glória“ vagonas nuriedėjo nuo bėgių atsikabinus kabeliui.
„Remiantis iki šiol surinktais įrodymais, planinė techninės priežiūros programa buvo vykdoma pagal grafiką, o avarijos rytą buvo atliktas planinis vizualinis patikrinimas, kurio metu nebuvo nustatyta jokių transporto priemonių kabelių ar stabdžių sistemų gedimų“, – teigiama agentūros pranešime.
Lieka neaiškių detalių
Lieka neaišku, kodėl nesuveikė stabdžiai ir stačiu šlaitu nusileidęs vagonas nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į pastatą.
Geltonasis „Gloria“ funikulierius – mylimas Portugalijos sostinės simbolis – trečiadienio vakarą vienoje populiariausių turistų lankomų Lisabonos vietų nuvažiavo nuo stataus bėgių ruožo ir atsitrenkė į pastatą. Televizijos kanalo SIC kalbinta moteris sakė, kad apie 40 žmonių talpinantis funikulierius trenkėsi į pastatą „su baisia jėga ir subyrėjo kaip kartoninė dėžė“.
Pirminiais tyrimo duomenimis, funikulierius avariją patyrė važiuodamas 60 kilometrų per valandą greičiu.
Dauguma aukų buvo užsieniečiai – trys britai, du korėjiečiai, du kanadiečiai, prancūzė, šveicaras, amerikietis ir ukrainietis.
Šiuo metu vyksta du atskiri avarijos tyrimai: vieną atlieka avarijų tyrimo tarnybos, kitą – prokuratūra.
GPIAAF savo pranešime pabrėžė, kad abu tyrimai yra visiškai nepriklausomi vienas nuo kito, ir pridūrė, kad per 45 dienas paskelbs preliminarią avarijos tyrimo ataskaitą.
