Agresyvų rusakalbį iš Latvijos jau atleido iš darbo Šveicarijoje: pasipylė kitų moterų liudijimai

Jos papasakojo Ukrainos radijo stočiai „Radio Svoboda“, kaip tai vyko, ir pabrėžė, kad dėl incidentų kreipėsi į policiją, bet ten joms buvo pasiūlyta nerašyti pareiškimo arba vietos pareigūnai nerodė noro tirti įvykį.
Latvio išpuolis traukinyje
Incidentas, po kurio A. Vabiksas tapo plačiai žinomas, įvyko spalio 13 d. traukinyje, važiavusiame „Interlaken-Spitz“ reisu.
Vyras traukinyje užpuolė Elenos Dudnik ir Gabrielio Šarovo šeimą su mažamečiu vaiku. Elena yra ukrainietė, jos vyras gimė ir užaugo baltarusių šeimoje Šveicarijoje. Sutuoktiniai papasakojo, kad agresyvus rusakalbis vyras pradėjo įžeidinėti porą, taip pat keiktis ir grasinti jiems:
„Kas tau nepatinka rusuose? Aš esu rusas, mes jus, ****, – sakė jis, rodydamas pirštu į šeimą. – Išeikite iš šio vagono, kad jūsų nematytume, aišku? Tau bus p**da, kai išeisi iš vagono, šimtu procentų! Išeik iš čia su savo šeima, kol tavo vaikas nebuvo sužalotas!“
Gabrielis papasakojo, kad užpuolikas atvirai reiškė paramą karui, kurį Rusija veda Ukrainoje, o kai jis pradėjo rinkti policijos numerį, vyras jį užpuolė ir pareiškė: „Tu ką, skambini? Aš pats tave sulaužysiu! Mes tave nužudysime, ****!“
„Jis pareiškė, kad remia visą šį karą, Putino režimą. Jis laiko save rusu, sakė, kad mus reikia nužudyti. Jis suprato, kad mano žmona yra ukrainietė pabėgėlė, ir pradėjo agresiją. Aš pirmą kartą susidūriau su tokiu dalyku, – pasakojo Gabrielis Šarovas Baltarusijos „Radio Svoboda“ tarnybai. – Bandžiau jį nuraminti, rodžiau, kad aplink yra daug turistų, vaikų. Jis atsistojo, išmušė telefoną iš žmonos rankų. Aš sureagavau – jį pastūmiau“.
Kai Gabrielis ir kiti keleiviai iškvietė policiją, agresorius bandė pasislėpti, bet policija jį surado ir išvedė iš traukinio. Po to vyras ėmė grasinti baltarusių-ukrainiečių šeimai ir reikalauti iš jų 10 tūkst. frankų (daugiau nei 12 tūkst. dolerių) už tai, kad jis nerašytų pareiškimo apie tariamą Gabrielio užpuolimą.
Vėliau Berno kantono policija patvirtino, kad toks incidentas traukinyje užfiksuotas.
Žadėjo prievartauti moterį ir jos vaikus
Po to, kai Elena ir Gabrielis papasakojo apie tai, kas įvyko traukinyje, dar kelios ukrainietės papasakojo apie panašius agresyvaus rusakalbio užpuolimus. Jų teigimu, užpuolimai įvyko viešajame transporte, parduotuvėse, sporto salėse ir baseinuose Ciuriche, Berne ir Ženevoje. Visos šios moterys atpažino Vabiksą arba apibūdino jo išvaizdą labai panašiai.
Viena iš tų, kurios susidūrė su Vabikso agresija, yra Kyjivo gyventoja Marija Lembak, kuri po didelio masto karo pradžios su dukra išvyko į Šveicariją kaip pabėgėlė.
Marija pasakojo, kad 2025 m. balandžio mėn. ji važiavo su drauge ir dviem penkiamečiais vaikais 8-uoju tramvajumi Berno mieste. Moteris sako, kad už jos sėdėjo vyras ir moteris: jie kalbėjosi rusiškai, vartodami necenzūrinius žodžius. Vienas iš jų buvo Vabiksas.Marija pabrėžia, kad ji su drauge tarpusavyje kalbėjo ukrainiečių kalba. Kaip ir Elenos bei Gabrielio atveju, tai išprovokavo vyro agresiją.
„Jis pasilenkė prie manęs ir pradėjo šnibždėti į ausį: „Tu, ukrainiete, chochliuška. Mes tave nužudysime, supjaustysime tavo vaikus. Dabar tu išlips iš tramvajaus, ir aš pažiūrėsiu, kurioje stotelėje išlips. Ir viskas, ten tau bus galas. Mes tave išprievartausime, ir tavo vaikus taip pat“, – pasakoja ji.
Marija pasakoja, kad ji su drauge atitraukė vaikus toliau nuo konflikto. Tada ji grįžo prie vyro.
„Aš jam sakau: „Ko tu iš manęs nori?“ O jis man atsakė: „Kalbėk angliškai, nes aš nesuprantu jūsų ukrainiečių kalbos“. Aš pradėjau kalbėti angliškai ir pamačiau, kad jis jos visai nemoka: jam baigėsi žodžiai, nes jis nieko nesupranta angliškai, – pasakoja Marija. – Tramvajuje žmonės suprato, kas įvyko. Aš pradėjau jiems versti tai, ką jis pasakė. Jis išlipo, kai pamatė, kad skambinu policijai, nors anksčiau sakė, kad policija jam nieko nepadarys.“
Marija nufotografavo vyrą tramvajuje ir nuėjo į artimiausią policijos nuovadą, kad parašytų pareiškimą:
„Bet policija man pasakė: „Suprantate, mes jo negalime rasti“. Aš jiems sakau: „Turiu nuotrauką“. O jie atsakė, kad tai nėra baudžiamoji byla, nes jis manęs nemušė“, – pasakoja Marija. – Tada aš paklausiau, ar galiu paskelbti nuotrauką, kad žmonės atpažintų šį vyrą? Jie atsakė, kad taip“.
Po kelių dienų, pasakoja Marija, policija sužinojo vyro, kuris ją įžeidė tramvajuje, vardą ir pavardę ir su juo pasikalbėjo: apie tai ukrainietei pranešė policijos nuovada. Marija ten atsivedė dar vieną moterį, kuri sureagavo į jos skelbimą ir taip pat atpažino vyrą.„Ji taip pat norėjo parašyti pareiškimą. Policija iš pradžių nenorėjo jo priimti, bet galiausiai sutiko. Mes žinome, kad jis sistemingai įžeidinėja ukrainiečius, ypač moteris su vaikais. O policija nieko nedaro! – piktinasi Marija. – Tyrėjas man pasakė, kad moteris, kuri buvo su juo, pranešė, kad tariamai aš jį provokavau!“
Marija sako, kad dabar jos pareiškimas vis dėlto pasiekė prokuratūrą, ir ateityje dėl užpuolimo bus teismas.
Nepaliko ramybėje ir gulbių
Dar viena ukrainietė, kuri atpažino vyrą iš vaizdo įrašo traukinyje, – Olha, ji šiais metais persikėlė gyventi į Šveicariją. Mergina prisimena, kad balandį ji su seserimi vaikščiojo Ženevoje: jos stovėjo eilėje į tualetą kavinėje prie ežero. Priešais jas stovėjo pora: vyras ir moteris. Vyras glostė aplink vaikščiojančias gulbes ir filmavo tai.
„Gulbėms tai nepatiko – jos gynėsi, kandžiojo jį. Tai truko keletą minučių. Šalia stovėjęs vyras padarė tam žmogui pastabą, tada mano sesuo paprašė nustoti liesti gulbes. Jam tai nepatiko – jis pradėjo ant jos rėkti: „Kas tu tokia? Žinai, kas aš esu? O tu iš kur?“
„Jis šaukė įžeidžiančias ir agresyvias frazes: „Reikia nužudyti visus chocholus!“, „Aš tave dabar sumušiu!“, „Aš tau tuoj vošiu! – „Current Time“ cituojama Olha. – Tualeto kabina atsilaisvino, ir sesuo, norėdama išvengti tolesnio skandalo, nuėjo ten. Jis sekė paskui ją ir bandė atidaryti duris. Sesuo norėjo pasislėpti nuo jo, bandė uždaryti duris, bet jis atkakliai spaudė duris ir toliau bandė jas atidaryti.“
Olga nufilmavo šį incidentą ir pasidalino vaizdo įrašu su „Radio Svoboda“. Jame vyras vilki tamsiai mėlyną džemperį su raudonu užrašu – lygiai tokį patį jis vilki vaizdo įraše iš traukinio.
Pamatęs, kad jį filmuoja, vyras, pasak Olgos, pradėjo ant jos rėkti, kad ji nustotų tai daryti. Jis mojavo kumščiais, trenkė moteriai į ranką, reikalavo ištrinti vaizdo įrašą ir pradėjo jai grasinti. Kai merginos pasakė, kad iškvies policiją, užpuolikas dar labiau supyko ir pradėjo rėkti, kad gyvena Šveicarijoje 15 metų. Po to kavinės darbuotojai ir lankytojai iškvietė policiją.
„Policija atvyko, bet jis jau buvo išėjęs, jie užrašė mūsų duomenis ir pasakė, kad jo ieškos“, – pasakoja Olga. – Bet kai mes toliau vaikščiojome po parką, vėl susidūrėme su juo ir iškart iškvietėme policiją. Jie jį sustabdė, patikrino jo dokumentus, bet jis papasakojo apie tai, kas įvyko, kitaip: kad tariamai mes jį įžeidėme. Tada policininkai priėjo prie mūsų ir užsiminė, kad neturime įrodymų, jog jis mus užpuolė, ir jie nežino, kuo tikėti.“
„Mes atkakliai reikalavome, kad norime parašyti pareiškimą. Bet policijos skyriuje policininkas mums pasakė, kad jei parašysime pareiškimą, užpuolikas gaus mūsų asmens duomenis ir mūsų gyvenamosios vietos adresą. Jis tai mums pakartojo keletą kartų, akivaizdžiai įrodinėdamas, kad mes nieko nerašytume, – pastebi Olha. – Ir mes sutikome nerašyti, nes aš tik ką persikrausčiau čia ir nenorėjau, kad jis žinotų, kur aš gyvenu, bijojau jo tolimesnių veiksmų.“
Vyras, kuris užpuolė šeimą traukinyje, anksčiau buvo identifikuotas kaip Latvijos pilietis ir Rygos gyventojas Aleksandras Vabiksas. Latvijos prokuratūra jau iškėlė jam baudžiamąją bylą pagal straipsnį dėl nacionalinės neapykantos kurstymo, susijusio su smurtu ir grasinimais. Tačiau nežinoma, ar jis buvo sulaikytas Šveicarijoje ir ar jam bus iškelta byla Šveicarijoje, kur jis gyvena.
Pagal „Facebook“ duomenis, Vabiksas pastaruosius mėnesius tikrai gyveno Šveicarijoje. Anot Elenos Dudnik, Aleksandras dirbo virėju virtuvėje, kuri aptarnauja komercinius lėktuvus Ciuricho oro uoste. Po incidento jis buvo atleistas: apie tai ukrainietei pranešė oro uosto darbuotojai. Latvijos žiniasklaida surado Vabiksą vietiniame alimentų nemokėtojų registre, jį taip pat atpažino pažįstami.
Aleksandro „Facebook“ puslapiuose galima rasti nuotraukų, kuriose jis vilki tą pačią džemperį, kurį vilkėjo vaizdo įraše, nufilmuotame per užpuolimą traukinyje. Vabiksas neslepia savo prorusiškų pažiūrų: 2024 m. sausio mėn. jis paskelbė nuotrauką, kurioje vilki marškinėlius su užrašu „Rusija mano širdyje“, o dar anksčiau – 2017 m. – nuotrauką, padarytą Maskvos Raudonojoje aikštėje. Ant jo rankos – tatuiruotė su matrioškos atvaizdu.
