 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

35 rusų dronai atakuoja vieną Ukrainos miestą: praneša apie masinį išpuolį

2025-11-17 23:19 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-17 23:19

Vėlų pirmadienio vakarą Ukrainos Dniepro miestas patiria masinę dronų ataką.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
13

Vėlų pirmadienio vakarą Ukrainos Dniepro miestas patiria masinę dronų ataką.

REKLAMA
2

Apie tai praneša „RBK–Ukraina“, remdamasi Dniepropetrovsko srities administracijos pranešimu „Telegram“.

Mieste girdimi sprogimai, gyventojai raginami likti saugiose vietose iki oro pavojaus signalo pabaigos: „Slėptuvė arba dviejų sienų taisyklė iki pavojaus signalo pabaigos. Saugokitės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal stebėjimo viešųjų institucijų pranešimus, šiuo metu apie rusų 35 dronai atakuoja Ukrainos miestą iš įvairių pusių.

REKLAMA
REKLAMA

Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo penki žmonės, sunaikintas vaikų darželis

 Pirmadienį per Rusijos oro smūgius Ukrainos rytuose žuvo penki žmonės ir buvo sunaikintas vaikų darželis, pranešė valdžios institucijos.

REKLAMA

Maskva pastaraisiais mėnesiais stiprina kasdienes bepiločių orlaivių ir raketų atakas, taikydamasi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir artėjant žiemai smūgiuodama į civilinius objektus.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Per smūgį gyvenamajame rajone Balaklijos mieste, esančiame šiaurės rytinėje Charkivo srityje, žuvo trys žmonės, o dar 13 patyrė sužalojimų, informavo Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba, kuri pridūrė, kad tarp sužeistųjų yra keturi vaikai.

REKLAMA
REKLAMA

Ukrainos pirmoji ponia Olena Zelenska pasmerkė šią ataką.

„Agresorius sunaikino kelis daugiabučius ir vaikų darželį. Nežmoniškas išpuolis, kurio negalima pateisinti“, – socialiniuose tinkluose teigė ji.

Kiek vėliau per Rusijos smūgį Dnipropetrovsko srityje žuvo dar du civiliai, nurodė vietos gubernatorius.

Be to, kai Rusija bepiločiais orlaiviais atakavo Izmajilo miestą Odesos srityje prie Juodosios jūros, užsidegė dujas gabenantis krovininis laivas, plaukiojantis su Turkijos vėliava, teigė Ukrainos uostų administracija. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ši ataka buvo surengta praėjus dienai po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą su Graikija dėl gamtinių dujų importo per Transbalkanų dujotiekį, einantį per Odesą.

Spalio mėnesį Maskva inicijavo didžiausią bombardavimo kampaniją prieš Ukrainos dujų objektus nuo visapusiškos invazijos pradžios. Kyjivas savo ruožtu reguliariai taikosi į Rusijos degalų saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, tai vadindamas atpildu už Maskvos vykdomas atakas.

Maskvos remiamas okupuotos Donecko srities gubernatorius pareiškė, kad anksti pirmadienį po tariamos Ukrainos atakos apie 500 tūkst. abonentų susidūrė su laikinais elektros tiekimo sutrikimais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Kęstutis Budrys: pradėtos derybos dėl Ukrainos stojimo į ES padėtų šaliai tvarkytis su korupcija (5)
Naikintuvai smogė Rusijos kariuomenės vadavietei Belgorodo srityje, iš jos nieko neliko – Ukrainos pajėgos (nuotr. Telegram)
Rusai netyčia numetė 8 aviacines bombas ant savo teritorijos – ukrainiečių žvalgyba

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų