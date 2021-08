Ragina nerizikuoti gyvybe – kviečia laiku pasitikrinti pagal prevencines programas

Nuo 2004 metų šalyje palaipsniui įgyvendinamos penkios ligų prevencijos programos, pagal kurias privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti tam tikro amžiaus gyventojai gali ir turėtų nustatytu dažnumu nemokamai tikrintis dėl gimdos kaklelio, krūties, prostatos ir tiesiosios žarnos vėžio bei dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Visgi neretai žmonės neskuba prevenciškai tikrintis sveikatos, net jei neabejoja šių ligų grėsme, yra turėję su jomis susijusios nelengvos patirties savoje aplinkoje.

„Pasitelkdami po Vilnių ir Alytų kursuojančias transporto priemones, siekiame skatinti gyventojų sąmoningumą – kviečiame rūpintis savo sveikata reguliariai ją tikrinantis. Esant to amžiaus, kai yra didžiausia rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis ar atsirasti tam tikriems piktybiniams navikams, būtina kreiptis į savo šeimos gydytoją dėl patikros pagal ligų prevencijos programas. Per patikrą nustatomos rizikos ar ligos užuomazgos ir taip žmogui suteikiama galimybė laiku pradėti profilaktiką ar gydymą. Juk ligoms gydyti svarbūs kiekvieni metai, o kartais ir gerokai trumpesnis laikas “, – sako Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Justina Izotovė.

Kas gali tikrintis pagal prevencines programas?

Pagal ligų prevencijos programas turi tikrintis: dėl gimdos kaklelio vėžio – moterys nuo 25 iki 59 m. (imtinai) kartą per 3 metus; dėl krūties vėžio – moterys nuo 50 iki 69 m. (imtinai) kartą per 2 metus; dėl storosios žarnos vėžio – vyrai ir moterys nuo 50 iki 74 m. (imtinai) kartą per 2 metus; dėl prostatos vėžio – vyrai nuo 50 iki 69 m. (imtinai) ir vyrai nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo šia liga, kas 2 ar 5 metus (atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus ir paciento amžių); dėl širdies ir kraujagyslių ligų – vyrai nuo 40 iki 54 m. (imtinai) ir moterys nuo 50 iki 64 m. (imtinai) kartą per 1 metus.

Apdraustiesiems ligų prevencijos programų paslaugos yra nemokamos. Svarbiausia, kad asmuo priklausytų rizikos grupei pagal amžių, dėl patikros kreiptųsi į savo šeimos gydytoją gydymo įstaigoje, kurioje yra prisirašęs, o prireikus detalesnių tyrimų ar gydytojo specialisto konsultacijos – su siuntimu į bet kurią gydymo įstaigą, kuri dėl reikalingų paslaugų pasirašiusi sutartį su TLK.

Apdraustieji, kurie nepriklauso rizikos amžiaus grupei, bet jaučiasi blogai, taip pat nedelsdami turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jis atliks ar paskirs reikiamus tyrimus, jei reikės – nusiųs pas gydytoją specialistą.

Ligų, dėl kurių tikrinama pagal prevencines programas, padariniai gali būti skaudūs, o laiku jas nustačius ir imantis reikiamų veiksmų tampa lengviau gydyti arba galima išgydyti. Tad Vilniaus TLK ragina gyventojus nerizikuoti savo gyvybe ir kartu paskatinti artimuosius naudotis šia privalomojo sveikatos draudimo suteikiama galimybe užkirsti kelią klastingoms ligoms tikrinantis prevenciškai – kol dar jaučiamasi gerai.