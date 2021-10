Ragina nelaukti, kol ima skaudėti: vėžiui „užbėgti už akių“ padeda daug laiko nekainuojantis įprotis

Dalis žmonių vis dar tiki, kad onkologinė liga – stigma ar netgi likimas, nuo kurio nepabėgsi. Vis dėlto prof. S. Jarmalaitė patikina, kad taip galvoti tikrai nereikėtų.

„Ankstyvose, 1–2 stadijose, nustačius vėžį, išgyvenamumas yra, jeigu ne 100, tai 90 proc. Žmonės vis dar netiki tuo. Mes tikrai kovojame su vėžiu ir padedame prailginti išgyvenamumą net ir nustatę pažengusią ligą, todėl tikrai yra priežasčių dalyvauti prevencinėse programose. Kas pora metų pasitikrindami sugaištame tik kelias minutes, pabendraujame su gydytoju ir išeiname visiems metams patenkinti, kad rizikos nėra“, – „Eurovaistinėje“ vykusiame seminare sakė profesorė.

NVI vadovė prof. S. Jarmalaitė ragina nelaukti kol liga pajuntama ir reguliariai atlikti prevencinius tyrimus.

„Lėtinės ligos dėl to ir vadinamos lėtinėmis – jos atsėlina lėtai, neturėdamos aiškių simptomų ankstyvose stadijose. Mūsų tikslas – anksti užčiuopti ir pagydyti ligą, o kai ji jau turi matomus simptomus, reikės radikalių priemonių“, – spaudos pranešime paaiškina NVI vadovė.

Be to, labai svarbu reguliariai lankytis pas gydytoją ir jam papasakoti, kaip jaučiamės, išsakyti nerimą keliančius simptomus.

Prof. S. Jarmalaitė drąsina, kad onkologinių ligų prevencija – tai ne tik dalyvavimas prevencinėse programose, bet ir kasdieniai mūsų veiksmai – sveika gyvensena, subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas.

Pandemijos metu gydytojai sako girdintys, kad žmonės atideda tyrimus baimindamiesi koronaviruso rizikos, tačiau NVI vadovė ramina, jog ligoninės tikrai yra saugios erdvės, čia stovi oro recirkuliatoriai, ultravioletiniais spinduliais naikinantys virusus, gydytojai reguliariai testuojami ir jau pradėję revakcinaciją, todėl tyrimų atidėlioti nereikėtų.

Spalį – krūties vėžio žinomumo mėnuo

Spalį minimas krūties vėžio žinomumo mėnuo. Pagal krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programą šeimos gydytojas 1 kartą kas 2 metus kviečia 50–69 metų moteris atlikti šį tyrimą. Jei moteris sveika, tyrimas kartojamas po 2 metų.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Ramutė Januškevičienė ragina neatidėlioti šių tyrimų, nes per savo darbo praktiką yra tekę susidurti su klientėmis, kurios gailėjosi, jog į gydytojus kreipėsi per vėlai. „Svarbu reguliariai atlikti tyrimus mamografu, taip pat ir kartą per savaitę ar kas dvi apčiuopti, ar nejaučiame pakitimų, guzelių, o pastebėjus nerimą keliančius simptomus kreiptis į gydytoją“, – ragina vaistininkė ir priduria, kad nedrįstant visada galima savo nerimą išsakyti vaistininkui, kuris tikrai padės ryžtis kreiptis į gydytojus.

Specialistai primena pasinaudoti prevencinėmis programomis ir reguliariai atlikti reikalingus tyrimus, taip pat labai svarbu priminti apie tai artimiesiems, paskatinti ir juos bent kartą per metus pasitikrinti sveikatą.