Patekti pas odontologus šventiniu laikotarpiu gali būti sudėtinga: lietuvių gydytojus užplūsta emigrantai

Sava kalba, artimesnė aplinka, suprantamesnės procedūros – neretai vien šiuos dalykus užsienyje gyvenantys tautiečiai įvardija kaip esminius, dėl kurių ilgesnes žiemos atostogas išnaudoja ir burnos sveikatos priežiūrai. Visgi pasitikėdami gimtosios šalies specialistais jie paatvirauja – antrąja medicininio turizmo priežastimi dažnai tampa būtent finansinis aspektas.

Užsienyje gautos paslaugos nuvilia

„Pas mus tikrai odontologijos paslaugos vis dar kainuoja gerokai mažiau nei, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Vokietijoje ar Italijoje. Visgi dažnai pasitaiko ir situacijų, kuomet pacientai kreipiasi nusivylę užsienyje gautomis paslaugomis. Tarkime, sumokėjus daug pinigų už kanalų gydymą bei danties plombavimą, jis skyla, tenka šalinti, o apie tai, kad dantį iš tiesų buvo būtina protezuoti, žmogui niekas neužsiminė.

Kitas pavyzdys – pacientė, dantų valymą, t. y. profesionalią burnos higieną reguliariai atliekanti Vokietijoje. Iš šios šalies, kurioje gyvena, į Lietuvą ji atvyko estetiškai plombuoti priekinius dantis, tačiau išgirdo, kad turi sunkaus laipsnio ir stipriai užleistą periodontitą. Šiuo atveju apie jokias estetines plombas kol kas kalbėti negalima – būtina pirmiausia sustabdyti kaulo tirpimą“, – patirtimi dalijasi „Vilniaus implantologijos namų“ odontologė Aušra Vaškelienė.

Medicininis turizmas klesti ne tik žiemą

Gydytoja pabrėžia, kad visgi tokie atvejai atskleidžia tik vieną pusę – tiek vienoje, tiek kitoje šalyje tikrai yra nepriekaištingai dirbančių odontologų. Tiesiog minėtiems pacientams nepasisekė pas tokius patekti, o galbūt kalbos barjeras sutrukdė suprasti savo dantų būklės sudėtingumą.

„Lietuvoje odontologijos lygis, mano manymu, tikrai yra pavyzdinis: naudojamos naujausios technologijos ir medžiagos, procedūros tampa komfortiškos, greitos, gydytojų kvalifikacija – labai aukšta. Kaskart besitobulindama užsienio konferencijose nustembu, sutikusi tiek daug ambicingų savo tautiečių. Dar smagiau, kai lektorių gretose yra lietuvių profesorių. Tuomet didžiuojuosi ne tik asmeniniais pasiekimais, bet ir tuo, jog esu gydytoja iš šalies, labai stiprios šioje medicinos srityje“, – sakė A. Vaškelienė.

Suaktyvėjusio medicininio turizmo apraiškų odontologė pastebi ne tik ilgesnių žiemos atostogų metu, bet ir vasaros laikotarpiu. Pastaraisiais metais iš užsienio atvykstančių pacientų netgi stipriai daugėja. Taip pat pašnekovė džiaugiasi, kad vis dažniau parvykusieji užsuka net ir neturėdami jokių nusiskundimų – tiesiog profilaktinei patikrai.

Įvardijo, kurios paslaugos aktualiausios

Pastebima, kad dažniausiai trumpam sugrįžusius emigrantus domina implantacija ir protezavimas. Tačiau vietiniams odontologams jie noriai patiki ne tik savo, bet ir vaikų visą burnos sveikatą: profesionalią burnos higieną, dantų plombavimą. Racionaliai sudėliojus procedūras per trumpą laiką įmanoma spėti visiems šeimos nariams atlikti tiek šias, tiek sudėtingesnes ir ilgesnes procedūras.

„Pavyzdžiui, jei dantų protezavimas anksčiau trukdavo mėnesį ar ilgiau, nes reikėdavo kelių matavimų kas savaitę ar dvi, tai šiandien šiuolaikinės technologijos leidžia diagnozuoti ir planuoti labai tiksliai, o darbus atlikti labai greitai. Kompiuterinė tomografija šalinimą ir implantaciją įgalino atlikti per vieną vizitą – net jei tai ne vienas, o visi dantys. Skaitmeninė odontologija ir dantų skenavimas pakeitė standartinius atspaudus, tad suprotezuoti dantį ar visą eilę dantų tapo įmanoma atvykus vos kartą“, – pasakoja A. Vaškelienė.

Kaip atrodo inovatyvaus dantų protezavimo per dieną procesas? Per kelias sekundes skaitmeninis atspaudas pasiekia techniką, 3D spausdintuvas per kelias minutes atspausdina dantų modelius, kompiuterinės programos padeda greitai sumodeliuoti danties vainikėlį ar visą naują šypseną. Galiausiai galingi keramikos ir cirkonio frezavimo įrenginiai naują dantį išfrezuoja per valandą ar kelias – priklausomai nuo dantų kiekio ir medžiagos, iš kurios jis bus gaminamas.

Vizitą reikėtų suplanuoti dar prieš grįžimą

Paprašyta pasidalyti patarimais prieš ruošiantis tokiam greitam dantų implantavimui, A. Vaškelienė pirmiausia įvardija deramą planavimą. Sugrįžusieji iš svetur turi labai ribotą laiką, tad odontologijos specialistams svarbu gauti kuo daugiau informacijos – tai leidžia maksimaliai tiksliai suplanuoti darbų mąstą, eigą, vizitus ir, žinoma, išlaidas.

„Tad kreipiantis pirmą kartą visada rekomenduoju atsiųsti savo šypsenos bei turimas dantų rentgeno nuotraukas. Taip pat užsirašyti nuotolinei konsultacijai – kad susipažintumėte su gydysiančiu mediku, kuo smulkiau aptartumėte problemą ir jos sprendimo būdus, savo lūkesčius ir ne mažiau svarbų procedūrų kainų apsektą.

Dažnai žodinė informacija per laiką pasimiršta, tad pravartu susidaryti gydymo planą raštu. Tokiu būdu visada prisiminsite, kokias procedūras kuriems dantims planuojama atlikti, koks gijimo terminas, jei planuojamos chirurginės procedūros, galiausiai kiek pinigų iš biudžeto reikia atsidėti savo sveikatai“, – pataria odontologė A. Vaškelienė.