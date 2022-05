98 Seimo narių balsavus „už“ ir 19 susilaikius pritarta pataisoms, kad nuo kitų metų liepos greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje teiktų viena Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Pažymima, kad šiuo metu šalyje GMP paslaugas teikia 49 įstaigos: 17 savivaldybių taryboms pavaldžių viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigų (GMP stotys ir GMP centrai), 30 viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų padalinių ir dvi privačios įmonės.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys anksčiau pristatydamas reformą pažymėjo, kad tai lemia situacijas, kai gyventojai kitą kartą ne tik priversti laukti pagalbos valandą ar dar daugiau, bet ir pačių medicinos darbuotojų darbo krūvis skiriasi net iki 10 kartų.

REKLAMA

15 ir 25 minučių standartas

Iš viso Lietuvoje paslaugas pernai teikė 231 GMP brigada. Ministras pabrėžė, šios reformos tikslas – jog visoje šalyje GMP būtų teikiama pagal vienodą tvarką ir principus.

Anot A. Dulkio, siekiama, kad greitosios pagalbos medikai gyventoją mieste pasiektų per 15 minučių, užmiestyje – per 25 minutes. GMP tarnyba greitosios medicinos pagalbos paslaugas teiktų per teritorinius padalinius.

Jų aptarnaujamas teritorijas, budinčių GMP brigadų skaičių aptarnaujamose teritorijose nustatytų sveikatos apsaugos ministras.

„Lietuvos gyventojams reikia kokybiškos, vienodo standarto greitosios medicinos pagalbos paslaugų. Džiaugiuosi, kad yra sutarimas ir medikų bendruomenėje, tie, kurie teikia tas paslaugas, ir savivaldoje, kad sveikatos apsaugos apsaugos ministerija turi viziją, kaip reikėtų reorganizuoti greitąją medicinos pagalbą, tai labai norėčiau, kad ir visi kiti projektai ir pertvarkos sveikatos priežiūroje, kurios yra būtinos, apie kurias diskutuojame ne vieną dešimtmetį, sulauktų tokio paties palaikymo“, – kalbėjo Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė.

REKLAMA

REKLAMA

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas teigė, kad tai – vienas svarbesnių šios kadencijos Seimo darbų.

„Tai nėra tik ekonominis projektas, skirtas efektyviau naudoti mokesčių mokėtojų pinigus ar valstybės turtą. Pagrindinis tikslas – užtikrinti geresnę paslaugo kokybę asmeniui. Investuojant į modernius, šiuolaikiškus pagalbos automobilius, į darbuotojų kompetenciją – tokiu būdu užtikrinant, kad pagalba būtų suteikta greitai ir kokybiškai“, – sakė jis Seime.

Pagal planą, GMP brigadų skaičių planuojama padidinti nuo 231 iki 241, o budėjimo vietų skaičių – nuo 94 iki 123 visoje Lietuvoje.

Sveikatos apsaugos ministerija skaičiuoja, kad pagal esamą greitosios medicinos pagalbos brigadų išdėstymą 5 proc. Lietuvos gyventojų pagalbos sulaukia vėliau nei nustatytas laikas.

Portalas tv3.lt primena, kad ši reforma yra ruošiamos sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos dalis.