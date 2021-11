Ar vakcinos apsaugo nuo hospitalizacijos dėl COVID-19? Teikia duomenis ir siūlo įsitikinti patiems

LSD socialiniame tinkle dalinasi informacija, kad nuo šiol paros ataskaitoje bus skelbiama, kiek asmenų, hospitalizuotų dėl COVID, neturėjo vakcinų suteiktos apsaugos:

1699 Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos, be RITS 1258 jose pacientų be vakcinų suteiktos apsaugos* (74%) 144 Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos 118 jose pacientų be vakcinų suteiktos apsaugos* (82%)

„Pateikiame pavyzdį kaip reikėtų vertinti vakcinų suteikiamą apsaugą naudojant šiuos skaičius. Visų pirma, minėti procentai (74 proc. ir 82 proc.) tiesiogiai neparodo vakcinų teikiamos apsaugos, jeigu neatsižvelgiama į tai, kiek šiuo metu bendroje populiacijoje yra paskiepytų ir nepaskiepytų žmonių. Laikykime, kad Lietuvoje yra pilnai paskiepyta maždaug 70 proc. suaugusiųjų (būtent tokio amžiaus žmonės dažniausiai guli ligoninėse dėl COVID). Likę 30 proc. yra be vakcinų suteikos apsaugos.

1. HOSPITALIZUOTI DĖL COVID NE REANIMACIJOS SKYRIUOSE

hospitalizuotų be vakcinų apsaugos: 1258 hospitalizuotų su vakcinų apsauga: 1699-1258 = 441 apytiksliai gyventojų be vakcinų apsaugos: 30% apytiksliai gyventojų su vakcinų apsauga: 70%

Apytiksliai apskaičiuojame hospitalizavimo dažnius:

tarp gyventojų su vakcinų apsauga = 441 / (populiacija * 70%) = p1 tarp gyventojų be vakcinų apsaugos = 1258 / (populiacija * 30%) = p0 Apytiksliai apskaičiuojame padidėjusią neapsaugotųjų riziką būti hospitalizuotiems dėl COVID: p0 / p1 = (1258 / 30%) / (441 / 70%) = 6.7 = ~7 kartus!

Apytiksliai apskaičiuojame vakcinos efektyvumą:

1 - ((441/70%) / (1258/30%)) = 0.85 = 85%

2. HOSPITALIZUOTI DĖL COVID REANIMACIJOS (RITS) SKYRIUOSE

reanimacijoje be vakcinų apsaugos: 118 reanimacijoje su vakcinų apsauga: 144-118 = 26 apytiksliai gyventojų be vakcinų apsaugos: 30% apytiksliai gyventojų su vakcinų apsauga: 70%

Apytiksliai apskaičiuojame hospitalizavimo dažnius: tarp gyventojų su vakcinų apsauga = 26 / (populiacija * 70%) = p1 tarp gyventojų be vakcinų apsaugos = 118 / (populiacija * 30%) = p0

Apytiksliai apskaičiuojame padidėjusią neapsaugotųjų riziką atsidurti reanimacijoje dėl COVID: p0 / p1 = (118 / 30%) / (26 / 70%) = 10.6 = ~11 kartų!

Apytiksliai apskaičiuojame vakcinos efektyvumą:

1 - ((26/70%) / (118/30%)) = 0.91 = 91%

Dar kartą atkreipsime dėmesį, kad tai yra apytiksliai skaičiavimai. Korektiškas vakcinų efektyvumo įvertinimas yra daug sudėtingesnis ir atsižvelgia į daug papildomų niuansų. Keletas tokių niuansų pavyzdžių:

REKLAMA

• Čia naudojami išankstiniai duomenys, kuriuos praneša ligoninių personalas; tikslūs oficialūs epikrizių duomenys gaunami tik kai pacientas palieka ligoninę, pvz., su mėnesio trukmės pavėlavimu.

• Šiuose operatyviuose išankstiniuose duomenyse nėra informacijos apie pacientų amžių, lytį, socioekonominę padėtį ir t.t., o tokia informacija yra būtina, norint korektiškai atlikti efektyvumo vertinimą

• Naudojamas operatyvus išankstinis rodiklis nusako ne naujų ligonių srautą, o momentinį hospitalizuotų ligonių skaičių. Dėl skirtingo skiepytų ir neskiepytų ligonių būklės sunkumo, skirsis ligonių gulėjimo laikas. Iš vienos pusės neskiepytieji bus greičiau išrašomi dėl mirties, iš kitos pusės skiepytieji bus greičiau išrašomi dėl pasveikimo. Tad skiepytųjų/neskiepytųjų santykis tarp šiuo metu gulinčių gali būti ne toks pats kaip skiepytųjų/neskiepytųjų santykis tarp šiandien hospitalizuotų.

• Laikui bėgant vakcinos suteikta apsauga slopsta, tad asmenys, kurie buvo pilnai paskiepyti vasario mėnesį šiuo metu yra mažiau apsaugoti, nei paskiepytieji rugsėjo mėnesį.

• „Netikri skiepai“, priklausomai nuo jų paplitimo, gali stipriai iškreipti vakcinų efektyvumo rodiklius į mažesnio efektyvumo pusę.

• Vakcinos yra mažai efektyvios asmenims su imunosupresinėm būklėm, kuriems negalėjo susiformuoti pilnavertis specifinis imunitetas (pvz., limfocitinės leukemijos, organų transplantacijos, autoimuninės ligos). Tokie skiepyti asmenys labai dažnai pastebimi tarp mirusiųjų nuo COVID ar hospitalizuotųjų dėl COVID. Tai taip pat iškreipia vakcinų efektyvumo rodiklius į mažesnio efektyvumo pusę“, – dėsto LSD.