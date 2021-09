Žvilgsnis į Eurolygos lietuvius: sveikata, paskutinis šansas, dideli lūkesčiai ir D-Mo perspektyvos

Dauguma atletų su savo komandomis sieks bent jau grumtis dėl vietos atkrintamosiose, o kai kurie lietuviai su savo atstovaujamomis ekipomis sieks iškovoti Eurolygos titulą.

Portalas tv3.lt kviečia prisiminti lietuvius krepšininkus, kurie šiemet žais užsienyje.

Paskutinis šansas Kuzminskui ir Gudaičio sveikata

A. Gudaičiui šis sezonas bus antrasis Rusijoje. Praėjusiais metais lietuvis atkarpomis atrodė pakankamai neblogai – buvo rungtynių, kuomet mūsiškis buvo vienas svarbiausių komandos žaidėjų puolime. Į Miuncheno „Bayern“ krepšį vidurio puolėjas buvo įmetęs net 25 taškus, o iškart kitame mače su graikų grandais Atėnų „Panathinaikos“ atletas įmetė 22 taškus.

Visgi svarbiausias dalykas, kurį turės daryti lietuvis – išlikti sveiku. Pastaruosius kelerius metus A. Gudaitis turėjo nemenką kiekį traumų, kurios tikrai nėra jam į naudą.

Paklaustas apie A. Gudaičio potencialų vaidmenį šių metų „Zenit“ komandoje – krepšinio treneris, buvęs krepšininkas Tomas Purlys taip pat paminėjo svarbų sveikatos klausimą.

„Jeigu šnekant apie A. Gudaitį – be abejo, kad vaidmuo anksčiau nebuvo mažas, bet tos traumos tikrai trukdė lietuviui atsiskleisti. Supraskime, kad kiekviena trauma atima sportinę formą. Kol kiti eina į priekį, tu trūkčioji vietoje, kad atstatytum savo žaidybinę formą. Natūralu, kad traumų išvengimas – pagrindinis dalykas A. Gudaičiui.

„Zenit“ dabar yra pilna žvaigždžių, bet padėtis tokia, kad būti lyderiu A. Gudaičiiui nešviečia. Visgi mūsiškio pasirodymas priklausys nuo minėtų traumų. Jei bus kaip anksčiau arba neduok dieve blogiau – padėtis bus aiški“, – teigė T. Purlys.

Antrasis lietuvis Rusijos klube yra M. Kuzminskas, kuris po trumpos pertraukos grįžo į elitinę Europos krepšinio lygą. Pernai Kuzia žaidė Krasnodaro „Lokomotiv“ ekipoje ir buvo vienas svarbiausių žaidėjų komandoje. Ypač puolime.

Visgi Krasnodaro ekipa žaidžia visiškai laisvą krepšinį, kuris M. Kuzminskui buvo palankus. Šiemet lengvojo krašto laukia kur kas mažesnis vaidmuo ir rėmai. Xavi Pascualis tikriausiai yra numatęs, ką gali duoti lietuvis, tad tokios didelės laisvės, kurią turėjo M. Kuzminskas pernai, tikėtis nereikia.

„Nemanau, kad M. Kuzminskas bus komandos lyderis, bet manau, kad jis bus vaidmens žaidėjas, kuris turės keletą gerų rungtynių. Visgi kad lietuvis su trenksmu grįžtų į Eurolygą – aš šito nematau. Manau, kad M. Kuzminskas bus atkarpinis, vaidmens žaidėjas. Manau, kad jis žais apie 15, kartais 20 minučių, aišku, priklausys nuo situacijos. Jau minėjau, kad „Zenit“ turi žvaigždžių, tad mūsiškio vaidmuo bus labiau žaidimas ir taškų rinkimas kylant nuo suolelio“, – būsimą puolėjo padėtį nupasakojo T. Purlys.

Jeigu neskaitysime trumpos atkarpos Pirėjo „Olympiacos“ komandoje, M. Kuzminskas į Eurolygą grįžta po dviejų sezonų pertraukos. Jei šįkart mūsiškiui nepavyks užsikabinti už šio šanso „Zenit“ klube, galimai ši stotelė Eurolygoje lietuviui gali būti paskutinė.

Prisiminkime, kad M. Kuzminskas nebėra tas krepšininkas, kuris yra pats jauniausias. Puolėjas dabar turėtų būti savo pike. Kuziai spalio antroje pusėje bus 32-eji metai, tad senyn ne visada būna geryn.

„M. Kuzminsko padėtis – sunkoka. Keletą metų jis nežaidė Eurolygoje. Mes į Kuzią visada žiūrėdavome kaip į perspektyvų žaidėją, bet spalio pabaigoje lietuviui bus jau 32 metai ir tai yra pats geriausias tokio tipo žaidėjų amžius.

Manau, kad Mindaugui situacija nėra iki galo dėkinga, bet tai yra sezonas, kuomet jei jis norės dar porą metų likti Eurolygoje, jis turės demonstruoti gerą žaidimą. Dabar daug žiūrima į jaunus krepšininkus, taip pat yra daugiau žaidėjų, kurie atvyksta iš JAV. Šis sezonas bus tas, kur arba jis dar keletą metų liks Eurolygoje, arba grįš atgal į Europos taurės batalijas“, – apie šio Eurolygos sezono svarbą M. Kuzminskui kalbėjo T. Purlys.

„Baskonia“ lietuviams – dideli lūkesčiai

R. Giedraičiui praėjęs sezonas buvo ypač sėkmingas. Lietuvis rinko po 12,7 taško, atkovojo po 3 kamuolius bei tritaškius metė 40,5 procento. Įspūdinga, tiesa?

Po tokio sėkmingo pasirodymo universalusis lietuvis buvo sulaukęs ir susidomėjimo iš NBA organizacijų, tačiau pasirinko likti Ispanijoje, kurioje yra garantijos ir puiki vieta šeimai. Negana to, Vitorijos ekipoje viskas yra pažįstama – tiek treneris, tiek dauguma komandos draugų, tad lietuviams reikėtų akylai stebėti mūsiškį bei laukti jo spindėjimo antroje pagal pajėgumą pasaulio krepšinio lygoje.

Paklaustas apie R. Giedraičio padėtį 2021-2022 m. sezone, T. Purlys sakė, kad snaiperis turėtų būti tuo lietuviu užsienio komandoje, kuris rinks solidžiausią statistiką Eurolygoje.

„R. Giedraičio padėtis Ispanijoje jau buvo gera praėjusiame sezone. Aš manau, kad iš visų lietuvių – jis turės geriausią statistiką. Tai yra aiškus taškų rinkėjas, turi gerą tritaškį, pavojingas greitajame puolime. Manau, kad R. Giedraitis šiemet turės net dar geresnį sezoną. Aš tuo neabejoju. NBA skautai šiaip nesidomi 29-erių metų žaidėjais, kurie neturi perspektyvos ir talento“, – pabrėžė jis.

Kitas lietuvis, R. Giedraičio komandos draugas, T. Sedekerskis yra ypač vertinamas dėl puikių savybių gynyboje. Tą galėjome jau pamatyti praėjusiame sezone, tačiau Lietuvos krepšinio talentui šiemet būtinai reikės būti kur kas agresyvesniu puolime ir imtis daugiau iniciatyvos. Per maža agresija puolime buvo viena iš priežasčių, kodėl T. Sedekerskis nepravėrė Lietuvos rinktinės durų atrankoje į Tokijo olimpines žaidynes.

Lietuvis jau yra užsitarnavęs Duško Ivanovičiaus pagarbą ir rungtynių pabaigose yra jam patikima elitinių Eurolygos krepšininkų gynyba. Tačiau kaip ir minėta prieš tai, būti vienpusiu ir tik gynyba duodančiu žaidėju šiais laikais nepakanka.

„T. Sedekerskiui palinkėčiau imtis daugiau iniciatyvos. Jau dabar aišku, kad jis daro daug gerų dalykų – gynyba, atšokę kamuoliai, gali uždengti įvairių komandų lyderius, turi metimą, gali prasiveržti, bet kol kas Lietuvos talentui trūksta iniciatyvos puolime. Labai norėčiau palinkėti, kad būti aktyvesnis puolime, nes jis puolime gali žymiai daugiau, nei jis dabar daro“, – sakė T. Purlys.

Šalia geros gynybos – T. Purlys tikisi, kad T. Sedekerskis padarys didelę pažangą puolime ir bus tuo krepšininku, kuris padarys didžiausią progresą.

„Aš labiausiai žingsnio į priekį tikiuosi iš T. Sedekerskio. Galbūt labiau ne progreso, bet daugiau iniciatyvos. To puolimo potencialo jis tikrai turi. Vėlgi – jo tas pasyvumas... Kartais to statistikoje nėra, bet kaip bebūtų – jos reikia. Vien juodu darbu prasimušti yra labai sunku. Kiekvienas žmogus turi fizines galimybes ir natūraliai ne visada gali sustabdyti visų pozicijų žaidėjus, gali tik pristabdyti juos. Sakyčiau, kad Tadui reikia būti aktyvesniam puolime. Aš įsivaizduoju, kad Tadas bus tas, kuris ženkliai pagerins savo žaidimą puolime“, – spėjo jis.

Motiejūno pliusai ir minusai

Po ilgos pertraukos D. Motiejūnas grįžo į Eurolygą. Daug matęs, daug patyręs ir kur kas brandesnis žaidėjas. Taip galima būtų apibūdinti dabartinį D-Mo.

Lietuvis turi ryškių pliusų bei ryškių minusų. Pliusas – puikus žaidimas puolime. Puolėjas gali puikiai žaisti vienas prieš vieną, gerai leidžiasi arba kyla po žaidimo du prieš du bei puikiai mato aikštelę.

Didžiausias D. Motiejūno minusas – gynyba. Potencialiai D-Mo bus tas, kurį komandos atakuos ir per kurį vers taškus. Kaip pavyzdį galime paimti Kauno „Žalgirį“, kurį atakuoja per ketvirtojo numerio poziciją ir prieš tai kol kas priešnuodžių nėra. Tam pritarė ir T. Purlys.

„Taip, bus tokių momentų, kad komandos išnaudos D. Motiejūno gynybą. Tai yra jo silpnoji vieta. Eurolygoje daug atakuojami ketvirti numeriai. Jau matėme, kad „Žalgiris“ turi problemų su ketvirto numerio pozicija, kur visos komandos atakuoja. Reikia dar truputį palaukti. Galbūt treneris sugalvos pagalbas, galbūt pats kažkiek D-Mo gudraus. Labai daug priklausys nuo trenerio reakcijų į D. Motiejūno atakavimą“, – svarstė T. Purlys.

Beje, kai lietuvis žaidė Kinijoje – jo partneriai gynėjų grandyje nebuvo itin aukšto lygio, todėl D-Mo buvo kur kas sunkiau rinkti savo skaičius. Eurolygoje jo laukia aukščiausios klasės gynėjai, tad tai yra kaip tik į naudą.

„Aš manau, kad Mike‘o Jameso atvykimas į Monaką Donatui Motiejūnui išeis į naudą. M. Jamesas nutrauks dėmesį nuo kitų žaidėjų ir kas labai gerai – tai žaidėjas, kuris gali puikiai žaisti su kamuoliu savo rankose, bet ir puikiai mato komandos draugus. Taip, M. Jamesas įmes tau 20 taškų, bet taip pat gali padaryti 10 ir daugiau rezultatyvių perdavimų. Prie tokio žaidėjo D-Mo manau, kad gali puikiai atsiskleisti. Manau, kad bent jau taškų prasme, kaunietis turės tikrai neblogą statistiką Eurolygoje“, – vidurio puolėjo situaciją Monako kunigaikštystėje apibūdino T. Purlys.

Grigonis lyderiu nebus

Praėjęs sezonas M. Grigoniui buvo tas, kuomet jis įsitvirtino Eurolygoje ir buvo svarbiausias Kauno „Žalgirio“ žaidėjas. Apie jo įtaką žaidimui kalbėti nė nereikia. Jis buvo Kauno ekipos herojus, didvyris ir čia tinka visi kiti epitetai. Keletas pergalingų metimų, puikus žaidimas vienas prieš vieną ir kovingas charakteris. Tą galima pridėti prie M. Grigonio reziumė.

Taip, M. Grigonis nebus toks pats lyderis Maskvoje, koks buvo Kaune, tačiau jis turėtų būti itin svarbiu rotacijos žaidėju, kuris įneš įdomių vėjų aikštelėje.

Be to, reikėtų paminėti, kad M. Grigonis yra labai universalus krepšininkas, kuris gali žaisti realiai per tris pozicijas, tad reikėtų nesistebėti, jei pamatysime Marių įžaidėjo arba lengvojo krašto pozicijoje.

„Įsivaizduoju, kad M. Grigonis tikrai nebus tas lyderis, kuris buvo „Žalgiryje“. Žinant jo charakterį – Marius nebus pastumdėlis. Jis buvo ir prie Šaro, ir prieš Schillerio, prie kurio gavo daugiau laisvės. Taip pat M. Grigonis nėra kvailas žaidėjas – jis yra praėjęs Lietuvos, Ispanijos krepšinio mokyklas. Sakyčiau, kad su Mariumi bus viskas gerai.

Aišku, jis nebus lyderiu, nes tokių bus pilna aplinkui. Nepamirškime, kad CSKA dar laukia naujo įžaidėjo. CSKA nebus taip, kad į M. Grigonį žiūrės kaip į didvyrį „Žalgiryje“. Rusijos komandoje yra pilna kitą lyderių. M. Grigonio situacija iš dalies yra panaši kaip ir D-Mo. M. Grigonis jausis laisviau ir nebus tokios didelės lyderio naštos. Manau, kad buvęs žalgirietis pasidarys savo statistiką ir Maskvoje jausis gerai“, – kalbėjo apie M. Grigonio situaciją Maskvoje T. Purlys.

Jokubaitis gaus laiko avansu?

R. Jokubaitis grįžta pas savo krepšinio tėtį Šarūną Jasikevičių. Visgi perspektyvus gynėjas keliauja į komandą, kurioje pilna žvaigždžių, tad daug laiko tikėtis lietuviui nereikėtų.

Pernai mažeikiškis „Žalgiryje“ žaidė dažniau atakuojančio gynėjo pozicijoje, nors jis pats yra sakęs, kad jam geresnė ir norėtų žaisti įžaidėjo pozicijoje, R. Jokubaičiui reikės prisiminti, ką reiškia orkestruoti aukščiausio lygio komandai.

„Manau, kad sezono pabaigoje R. Jokubaitis turės solidesnį vaidmenį Barselonoje. Galima ir taip sakyti – Šaras truputį temps Lietuvos gynėją ir duos laiko avansu. Treneris žino, kiek R. Jokubaitis dirba, tai šansų turėtų būti. Pas mažeikiškį tiek klausymas, tiek darbas yra aukščiausiame lygyje. Šarūnui nėra ko prikibti prie Roko ir nėra pagrindo mąstyti, kad tai nėra ateities žaidėjas. Ko jau ko, bet užsodinimo ir marinavimo ant suolo – tikrai nebus“, – apibūdino R. Jokubaičio rolę Barselonoje.