 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Zverevas nutraukė nesėkmių seriją prieš Medvedevą ir pusfinalyje susitiks su Sinneriu

2025-11-01 00:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 00:20

Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) vos per 70 minučių 6:3, 6:3 nugalėjo amerikietį Beną Sheltoną (ATP-7). Tai buvo 7-a italo pergalė prieš amerikietį per 8 tarpusavio dvikovas. B. Sheltonas J. Sinnerį nugalėjo tik 2023 m. spalį, kai šie žaidėjai vyrų turnyre susitiko pirmą sykį.

Alexanderis Zverevas | „Stop“ kadras

Paryžiuje (Prancūzija) penktadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras, kurio ketvirtfinalyje favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) vos per 70 minučių 6:3, 6:3 nugalėjo amerikietį Beną Sheltoną (ATP-7). Tai buvo 7-a italo pergalė prieš amerikietį per 8 tarpusavio dvikovas. B. Sheltonas J. Sinnerį nugalėjo tik 2023 m. spalį, kai šie žaidėjai vyrų turnyre susitiko pirmą sykį.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas. B. Sheltonas trečiajame geime dar atsilaikė, bet penktajame ir devintajame pralaimėjo savo padavimų serijas. Antrajame sete italas taip pat startavo geriau (3:1), bet B. Sheltonas sugebėjo panaikinti deficitą (3:3). Aštuntajame geime dar porą „break pointų“ susikūręs J. Sinneris atitrūko nuo varžovo (5:3) ir vėliau persvaros neišbarstė.

REKLAMA
REKLAMA

J. Sinneris prieš šį mačą pripažino, kad jo fizinė forma ir savijauta nėra pati geriausia. Jei italas laimės turnyrą Paryžiuje, tada bent trumpam susigrąžins pirmą vietą ATP reitinge.

REKLAMA

Paskutiniame ketvirtfinalyje titulą ginantis vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po dramatiškos pustrečios valandos kovos 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikė Daniilą Medvedevą. Vokietis nutraukė 5 pralaimėjimų seriją prieš neutralų atletą, o D. Medvedevas prarado visas viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.

Pirmajame sete D. Medvedevo persvara nekėlė didesnių abejonių. A. Zverevas „break pointo“ galimybių laukė iki aštuntojo geimo, kai abiejų savo progų nerealizavo. Antrojo seto pradžioje vokietis vėl pralaimėjo savo padavimų seriją, bet šį kartą labai greitai panaikino deficitą (1:1). Aštuntajame geime A. Zverevas pirmą sykį šiame mače perėmė iniciatyvą ir netrukus laimėjo setą.

REKLAMA
REKLAMA

Vokietis trečiojo seto trečiajame geime atitrūko nuo D. Medvedevo, bet pastarasis labai greitai panaikino atsilikimą. Penktajame geime A. Zverevas galėjo susigrąžinti iniciatyvą, tačiau tąkart iššvaistė abu „break pointus“. Dešimtajame geime klaidų pridaręs vokietis buvo per tašką nuo pralaimėjimo, bet svarbiausiu metu atliko galingą padavimą. Vėliau A. Zverevas atlaikė dar vieną „match pointą“, sulaukė tinklo „pagalbos“ ir galiausiai laimėjo geimą. Pratęsime vokietis 2 kartus išbarstė pranašumą (3:1, 3:3, 5:3, 5:5), bet, gavęs pirmą „match pointą“, nesuklydo ir pelnė jį varžovo padavimų metu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Zverevas pusfinalyje žais su J. Sinneriu, o Felixas Auger-Aliassime – su Aleksandru Bubliku.

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų.

„Rolex Masters“ turnyro transliacijų tvarkaraštis per „Go3“:

Lapkričio 1 d.

15.30 val. (pusfinalis)

Lapkričio 2 d.

16.00 val. (finalas).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Paryžiaus „Masters“ turnyre – lemiamos kovos (1)
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
ATP 1000 turnyre Sinneris, Medvedevas ir Zverevas žengė tolyn (3)
Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.
Paryžiuje – Dimitrovo pasitraukimas be kovos, Vacherot pergalė prieš pusbrolį ir sunkioje padėtyje atsidūręs Musetti (1)
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Įspūdinga: Sinneris 12-ą kartą iš eilės nugalėjo de Minaurą ir pateko į finalą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų