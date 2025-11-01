Zverevas nutraukė nesėkmių seriją prieš Medvedevą ir pusfinalyje susitiks su Sinneriu

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik italas. B. Sheltonas trečiajame geime dar atsilaikė, bet penktajame ir devintajame pralaimėjo savo padavimų serijas. Antrajame sete italas taip pat startavo geriau (3:1), bet B. Sheltonas sugebėjo panaikinti deficitą (3:3). Aštuntajame geime dar porą „break pointų“ susikūręs J. Sinneris atitrūko nuo varžovo (5:3) ir vėliau persvaros neišbarstė.
J. Sinneris prieš šį mačą pripažino, kad jo fizinė forma ir savijauta nėra pati geriausia. Jei italas laimės turnyrą Paryžiuje, tada bent trumpam susigrąžins pirmą vietą ATP reitinge.
Paskutiniame ketvirtfinalyje titulą ginantis vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) po dramatiškos pustrečios valandos kovos 2:6, 6:3, 7:6 (7:5) įveikė Daniilą Medvedevą. Vokietis nutraukė 5 pralaimėjimų seriją prieš neutralų atletą, o D. Medvedevas prarado visas viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.
Pirmajame sete D. Medvedevo persvara nekėlė didesnių abejonių. A. Zverevas „break pointo“ galimybių laukė iki aštuntojo geimo, kai abiejų savo progų nerealizavo. Antrojo seto pradžioje vokietis vėl pralaimėjo savo padavimų seriją, bet šį kartą labai greitai panaikino deficitą (1:1). Aštuntajame geime A. Zverevas pirmą sykį šiame mače perėmė iniciatyvą ir netrukus laimėjo setą.
Vokietis trečiojo seto trečiajame geime atitrūko nuo D. Medvedevo, bet pastarasis labai greitai panaikino atsilikimą. Penktajame geime A. Zverevas galėjo susigrąžinti iniciatyvą, tačiau tąkart iššvaistė abu „break pointus“. Dešimtajame geime klaidų pridaręs vokietis buvo per tašką nuo pralaimėjimo, bet svarbiausiu metu atliko galingą padavimą. Vėliau A. Zverevas atlaikė dar vieną „match pointą“, sulaukė tinklo „pagalbos“ ir galiausiai laimėjo geimą. Pratęsime vokietis 2 kartus išbarstė pranašumą (3:1, 3:3, 5:3, 5:5), bet, gavęs pirmą „match pointą“, nesuklydo ir pelnė jį varžovo padavimų metu.
It means EVERYTHING 😜— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2025
Defending champ @AlexZverev saves two match points to defeat Medvedev and reach the semis, 2-6 6-3 7-6. #RolexParisMasters pic.twitter.com/XoPWXGJD2Q
A. Zverevas pusfinalyje žais su J. Sinneriu, o Felixas Auger-Aliassime – su Aleksandru Bubliku.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų.
„Rolex Masters“ turnyro transliacijų tvarkaraštis per „Go3“:
Lapkričio 1 d.
15.30 val. (pusfinalis)
Lapkričio 2 d.
16.00 val. (finalas).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!