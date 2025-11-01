Zverevą sutriuškinusiam Sinneriui abejonių nekilo: „Akivaizdu, kad Sascha nebuvo pasiruošęs žaisti 100 procentų“

J. Sinneris po mačo pabrėžė, kad A. Zverevas tiek fiziškai, tiek psichologiškai buvo išsekęs ir palinkėjo varžovui kuo greičiau atsistatyti.
„Smagu patekti į finalą, bet akivaizdu, kad šiandien Sascha nebuvo pasiruošęs žaisti 100 procentų. Jis turėjo 2 sunkias savaites. Tokiu būdu laimėti niekada nesinori. Jis vakar laimėjo neįtikėtiną dvikovą, atlaikydamas 2 „match pointus“, o šiandien jautė nuovargį. Vienoje jis pasiekė finalą, čia – pusfinalį. Jam pastarosios savaitės buvo išties įspūdingos, o dabar tiek aš, tiek mes visi galime jam palinkėti sveikatos. Tikėkimės, kad jo savijauta pagerės ir jis į Turiną atvyks būdamas geros fizinės formos“, – teigė J. Sinneris.
Sekmadienį finale J. Sinneris susitiks su kanadiečiu Felixu Auger-Aliassime (ATP-10).
„Felixas demonstruoja fantastišką žaidimą. Jo sportinė forma pastaraisiais mėnesiais stipriai pagerėjo. Jis yra šaunus vyrukas ir man bus smagu finale žaisti prieš jį“, – pridėjo italas.
Jei F. Auger-Aliassime sekmadienį įveiks J. Sinnerį, tuomet užsitikrins vietą „ATP Finals“ turnyre. Kanadiečio pralaimėjimo atveju viskas spręstųsi kitą savaitę. Tuo tarpu J. Sinneris pergalės atveju bent trumpam aplenktų Carlosą Alcarazą ir vėl taptų pirmąja pasaulio rakete.
Finalą sekmadienį nuo 16 val. tiesiogiai transliuos „Go3 Sport 2“ televizija.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!