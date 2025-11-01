 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitas šalys

Cristiano Ronaldo įvartis 14-ąją pridėto laiko minutę išplėšė „Al Nassr“ septintą pergalę iš eilės

2025-11-01 22:45
2025-11-01 22:45

Saudo Arabijos profesionalų lygoje toliau pergales skina „Al Nassr“ klubas.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Saudo Arabijos profesionalų lygoje toliau pergales skina „Al Nassr“ klubas.

0

Lygos lyderiai pratęsė savo pergalių seriją iki 7 namuose 2:1 nugalėdami „Al Fayha“.

Šiose rungtynėse šeimininkams nebuvo lengva, kadangi jau 13-ąją minutę Jasonas Remeseiro išvedė oponentus į priekį. Visgi, tuomet Kingsley Comanas surado Cristiano Ronaldo leisdamas jam atsidurti prieš vartininką ir portugalas neklydo pasiųsdamas kamuolį į viršutinį vartų kampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Komandos didvyriu C. Ronaldo tapo jau 14-ąją pridėto laiko minutę. Po labai ilgos VAR peržiūros ir kontraversiško sprendimo skirti 11 m. baudinį, C. Ronaldo jį realizavo šaltakraujiškai pasiųsdamas kamuolį po virpstu.

Tai buvo jau 8-asis C. Ronaldo įvartis šiame sezone. Pagal šį rodiklį jis nusileidžia tik komandos draugui Joao Felixui bei Joshua Kingui.

