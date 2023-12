Žiniasklaida: Šarūnas Jasikevičius artėja prie susitarimo su „Fenerbahče“

„Basketnews“ šaltinių teigimu, Šaras su turkais baigia derinti 2,5 metų trukmės kontraktą.

Vos pasirodžius informacijai apie D. Itoudžio atleidimą pasklido žinios, kad pagrindiniai kandidatai į „Fenerbahče“ vyr. trenerio vietą yra Š. Jasikevičius ir Andrea Trinchieri.

Matteo Andreani taip pat paskelbė, kad Š. Jasikevičius Stambule bus rytoj, kur ir susitiks su klubo atstovais.

Fenerbahçe Beko Istanbul offer for Saras Jasikevicius is for this season and another two years. Jasikevicius will be in Istanbul tomorrow to talk with Fener.

As told to me and @ArelGinsber8

