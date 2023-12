„Fenerbahče“ oficialiai atleido Dimitrį Itoudį

Trečiadienį pasklidus žinioms apie tai, kad Turkijos klubas atleidžia strategą, komanda oficialiai pranešė, kad atleido Dimitrį Itoudį. Jo auklėtiniai šiame Eurolygos sezone per 13 turų pasiekė vos 6 pergales ir yra 12-oje pozicijoje.

„Išsiskyrėme su Dimitriu Itoudžiu, kuris buvo mūsų vyriausiasis treneris nuo 2022-23 m. sezono.

Norėtume padėkoti jam už jo indėlį į „Fenerbahče“ šeimą ir palinkėti jam sėkmės tolimesnėje karjeroje“, – rašoma klubo „X“ paskyroje.

Matteo Andriani skelbė, kad „Fenerbahče“ jau pasiekė susitarimą su šiuo metu be darbo buvusiu Andrea Trinchieri.

DONE DEAL.

Andrea Trinchieri agrees a deal with Fenerbahçe Beko Istanbul.

Turkish management chooses the Italian coach to replace Dimitris Itoudis.#Fenerbahçe #Fenerbahce #FenerbahceBeko #Transfers #EuroLeague #Trinchieri #Basketball #Baloncesto https://t.co/FwjyCFWEkU