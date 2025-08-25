Žalias kraujas: „Žalgirio“ štabas – vienas išskirtinių Eurolygoje

Tiesa, toli gražu ne daugelis Eurolygos klubų yra linkę pildyti trenerių štabus buvusiais žaidėjais. Daugiau pavyzdžių yra su žymiomis asmenybėmis prie valdžios stalo, vadyboje.
Krepsinis.net pasidairė į 20 Eurolygos klubų, kurių tik mažesnė dalis išsiskiria tuo, kuo pasižymi „Žalgiris“.
Visais laikais „Žalgirio“ trenerių štabe būta tikrų žalio kraujo atstovų, būsimas sezonas nebus išimtis. „Žalgirio“ vyr. treneriu dirbs Tomas Masiulis, o jam asistuos Kaune žaidęs Renaldas Seibutis, individualiai su žaidėjais darbuotis Žygimantas Janavičius.
T.Masiulis ilgą laiką vilkėjo žalius marškinėlius 1995–2002 m. ir šiuo laikotarpiu tapo Eurolygos čempionu, R.Seibutis į Kauną atvyko artėjant turiningos karjeros pabaigai (2015–2017 m.), tuo tarpu Ž.Janavičius savo laiku buvo laikomas vienu kartos talentų ir priklausė „Žalgiriui“ karjeros pradžioje – 2008–2012 m. Dabar jis atvyko čia pradėti trenerio kelio.
Yra dar vos du klubai, kurių trenerių gretose dirba tiek pat buvusių žaidėjų. Tai – Tel Avivo „Maccabi“ bei Bolonijos „Virtus“.
Tel Avivo ekipos vairas jau nuo 2022 metų priklauso Odedui Kattashui, kuris praeityje (1995–1999 m.) yra gynęs šios ekipos spalvas. Apskritai didesnę karjeros dalį jis praleido gimtinėje, išvykęs buvo tik į Atėnų „Panathinaikos“. Šalia jo jau porą sezonų darbuojasi „Maccabi“ legenda Guy‘us Pnini,čia žaidęs 2009–2017 m. ir baigęs kelią 2022–2023 m. sezone. Atletiniu rengimu jau daugiau nei dešimtmetį rūpinasi Regevas Fananas (žaidė „Maccabi“ 2004–2008 m.).
Bolonijos „Virtus“ ekipoje – taip pat trys buvę klubo žaidėjai. Pagrindinis Duško Ivanovičiaus asistentas – Daniele Parente. 47-erių specialistas klubui yra trumpai atstovavęs dar senais laikais (2004–2005 m.), kuomet šis žaidė antrojoje Italijos lygoje. Štabe yra ir Andrea Crosariolas, buvęs centras, sukūręs ilgą karjerą gimtinėje, Bolonijai skyręs porą metų (2006–2008 m.), o taip pat už fizinį rengimą atsakingas Matteo Panichi, kuris „Virtus“ priklausė 1997–1999 m.
Belgrado „Partizan“ štabe – du buvę klubo žaidėjai. Žinoma, svarbiausias jų – vyr. treneris Željko Obradovičius, pats ant parketo bėgiojęs 1984–1991 metais ir čia pradėjęs savo kaip trenerio kelią. Šalia jo nuo 2021 m. „Partizan“ darbuojasi 68-erių Vladimiras Androičius. Serbas kaip ir Ž.Obradovičius yra iš Čačako, kartu jie buvo ilgamečiai bendražygiai „Borac“ klube, vėliau susitikę ir „Partizan“ gretose (1989–1990 m.). Kaip treneriai vyrai kartu daug metų praleido ir Stambulo „Fenerbahče“ ekipoje.
Dar trijose komandose galima rasti po vieną buvusį klubo žaidėją.
Monako „AS Monaco“ klube nuo 2021 m. dirba Serhijus Gladyras. Žinomas ukrainietis, ne vienerius metus atidavęs ir rinktinei, būdamas vos 31-erių baigė karjerą kaip krepšininkas, o Monako ekipos garbę jis gynė 2015–2019 m. Čia jis ir padėjo tašką karjerai.
Belgrado „Crvena Zvezda“ štabe Ioanniui Sfairopoului asistuoja Tomislavas Tomovičius. 42-ejų serbas gana anksti baigė karjerą (būdamas 27-erių), kurią pradėjo būtent „Crvena Zvezda gretose“ 2001-aisiais, bet didesnių aukštumų kaip krepšininkas nepasiekė. Asistentu jis yra dirbęs keliuose Belgrado klubuose, Kinijoje, vyr. trenerio duoną išbandė tik antrosios lygos „Slodes“ klube.
Žinoma, paminėtas bus ir Šarūnas Jasikevičius. Įdomu tai, kad 49-erių lietuvis iki šiol treneriu dirbo tik tose komandose, kuriose yra žaidęs. Tai darė „Žalgiryje“, Barselonos „Barcelona“ ir dabar – Stambulo „Fenerbahče“, kuriai neilgai priklausė 2011-aisiais.
Likę 13 Eurolygos klubų – Milano „EA7 Emporio Armani“, Stambulo „Anadolu Efes“, „Barcelona“, Madrido „Real“, Miuncheno „Bayern“, Vilerbano ASVEL, Pirėjo „Olympiacos“, Atėnų „Panathinaikos“, Paryžiaus „Paris“, Valensijos „Valencia“, Tel Avivo „Hapoel“, Vitorijos „Baskonia“ savo štabe buvusių žaidėjų neturi. Tiesa, pastarojoje pernai dirbo tikras baskas Pablo Laso, tuo tarpu Dubajaus „Dubai“ yra per šviežia komanda, kad turėtų tokią istoriją.
