„Žalgiriui“ priklausantis Lelevičius artėjantį sezoną žais „Lietkabelyje“

Tokia informaciją pirmadienio vakarą pirmasis paskelbė basketnews.lt žurnalistas Donatas Urbonas.

Kauno „Žalgiriui“ priklausantis talentas šiuo metu su Lietuvos rinktine sėkmingai varžosi U20 Europos čempionate.

L. Lelevičius paėjusį sezoną su „Žalgiris-2“ komanda laimėjo Nacionalinę krepšinio lygą (NKL).

Panevėžio klubas kitą sezoną žais Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) ir Europos taurėje.

„Lietkabelis“ tampa pastovia „Žalgirio“ jaunimo stotele – 2022–2023 m. Panevėžyje žaidė „Žalgiriui“ priklausę Mantas Rubštavičius ir Paulius Murauskas.

🎶 Birds flying high, you know how I feel... 🎵



Liutauras Lelevicius touching the clouds with this one.#FIBAU20Europe x @ltu_basketball pic.twitter.com/mNjcYJCRtC